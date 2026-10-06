ريال مدريد يتخذ قرارا حاسما بشأن نجم من نجومه

خبرني - اتخذ نادي ريال مدريد الإسباني قرارا حاسما بشأن لاعبه التركي الشاب أردا غولر البالغ من العمر 21 عاما بحسب ما ورد في تقارير صحفية حيث يواصل النادي تحركاته خلف الكواليس.

وتمسك ريال مدريد باستمرار بصانع ألعابه الدولي التركي أردا غولر بعقد طويل الأمد بعدما أثبت قدرات خاصة عند الاعتماد عليه في أكثر من مركز بخط الوسط.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية توصل أردا غولر إلى اتفاق مع ريال مدريد لتجديد عقده حتى عام 2031، ليواصل مسيرته مع الفريق الملكي لمدة موسمين إضافيين على عقده القديم الذي كان سوف ينتهي بشهر يونيو 2029.

وقالت الصحيفة إن الطرفين في مفاوضات لتمديد العقد منذ شهر سبتمبر الماضي قبل أن يتوصلا إلى اتفاق بتحسين العقد ورفع الراتب والتجديد حتى 2031 وذلك تقديرا لتطوره ودوره المتزايد داخل الفريق.

ويحظى لاعب الوسط التركي بثقة متزايدة بعدما أصبح جزءا مهما من حسابات جوزيه مورينيو، في ظل قدرته على اللعب في أكثر من مركز والمساهمة هجوميا من خلال صناعة الفرص والتسجيل.

وانضم غولر إلى ريال مدريد قادما من فنربخشة في صيف 2023 وخلال الموسم الحالي شارك في 7 مباريات رسمية سجل خلالها هدفا وصنع 3 أهداف كما واصل الحصول على دقائق لعب ضمن الفريق الذي يقوده جوزيه مورينيو بعد فترة كان حجم مشاركته خلالها محل نقاش متكرر.