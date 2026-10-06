الإفراط في شرب الكحول قد يزيد خطر الإصابة بنوع من التهاب المفاصل

خبرني - كشفت دراسة حديثة عن وجود صلة بين تناول الكحول وارتفاع احتمال الإصابة بالفصال العظمي، مشيرة إلى أن هذا الخطر يتزايد مع زيادة الكميات المستهلكة.

وقد تابع فريق من الباحثين في كوريا الجنوبية أكثر من 1.2 مليون شخص بالغ، تبلغ أعمارهم 40 عاما أو أكثر، لم يكن أي منهم مصابا بالفصال العظمي عند انطلاق الدراسة، على مدى 9.9 سنوات في المتوسط.

وخلال الدراسة، جمع الباحثون بيانات حول عادات المشاركين في تناول الكحول، وقدّروا متوسط استهلاكهم اليومي استنادا إلى عدد مرات الشرب أسبوعيا والكمية المستهلكة في كل مناسبة.

وأظهرت النتائج أن خطر الإصابة بالفصال العظمي ارتفع بنسبة 3.7% بين من يستهلكون الكحول بكميات خفيفة، وبنسبة 8.1% بين أصحاب الاستهلاك المعتدل، فيما بلغ 18.6% لدى من يستهلكونه بكثرة، وذلك مقارنة بغير الشاربين.

وصنّف الباحثون الاستهلاك الخفيف بأنه أقل من 284 مل من البيرة يوميا. أما الاستهلاك المعتدل، فشمل الرجال الذين يتناولون ما بين نحو 341 و966 مل يوميا، والنساء اللواتي يتناولن ما يصل إلى 568 مل يوميا. وصُنّف الاستهلاك بأنه كثيف عند تناول 966 مل أو أكثر يوميا للرجال، و568 مل أو أكثر للنساء.

ووفقا للباحثين، ظلت العلاقة بين استهلاك الكحول وارتفاع خطر الإصابة قائمة حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل وزن الجسم ووظائف الكبد، غير أن الدراسة لا تثبت أن الكحول يسبب الفصال العظمي بشكل مباشر.

يذكر أن الفصال العظمي هو أكثر أمراض المفاصل شيوعا، وينتج عن التآكل التدريجي للغضروف الذي يحمي نهايات العظام، ويعد التقدم في العمر من أبرز عوامل الخطر للإصابة به.