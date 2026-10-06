الأردن.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على طفلة: قديم والمعتدي جدّها

خبرني - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله اليوم وظهر خلاله رجل كبير بالسن يعتدي على طفلة .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ العاملين في إدارة حماية الأسرة والأحداث باشروا فور وصول الفيديو إليهم بالتحقيق في مصدره والتأكد من الأشخاص الظاهرين خلاله، حيث تمكنوا من تحديد هوية الشخص ومكان تصوير الفيديو في العاصمة وأن الفيديو قديم صور منذ ثلاث سنوات.

وتابع الناطق الإعلامي أنه جرى ضبط الشخص الظاهر في الفيديو والذي اعتدى على الطفلة وتبيّن أنه جدها لأبيها، فيما تم كذلك استدعاء الطفلة ووالدتها وتبيّن أنها بصحة جيدة وتعيش برفقة والدتها، وأكّدت التحقيقات أنّ الفيديو المنتشر صور قبل ثلاث سنوات لوجود خلافات أسرية وأن الأم لم تتقدم بشكوى بذلك في حينه.

وبين الناطق الإعلامي أنّ إدارة حماية الأسرة والأحداث باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية والاجتماعية التي توفر الحماية للطفلة وتضمن عدم تعرّضها للأذى مستقبلاً.