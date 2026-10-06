رونالدو ينتقم من جيسوس

خبرني - تشهد الساحة الرياضية البرتغالية توترا غير مسبوق بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو مع المنتخب وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة للمدير الفني جورجي جيسوس ورئيس الاتحاد البرتغالي.

وغادر رونالدو معسكر منتخب البرتغال قبل مواجهة الدنمارك في الجولة الثالثة من عمر مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية على خلفية خلافه مع مدربه جورجي جيسوس بعد بقائه على مقاعد البدلاء في لقاء النرويج.

وبحسب ما نقله الإعلامي روي سانتوس فإن قائد المنتخب البرتغالي يشعر بغضب شديد تجاه التصريحات التي صدرت مؤخرا خاصة في ظل ما يراه تناقضا بشأن موقف الجهاز الفني من عودته إلى صفوف المنتخب.

وأشار سانتوس إلى أن رونالدو أبلغ المقربين منه بأنه لن يعود إلى تمثيل منتخب البرتغال طالما استمر جورجي جيسوس في منصب المدير الفني.

ويرى "الدون" أن تصريحات جيسوس تحمل رسائل متضاربة حيث أشار المدرب علنا إلى رغبته في عودة رونالدو بينما شدد في الوقت نفسه على أن قرار الاستدعاء بيده وحده مؤكدا أنه غير مطالب بتقديم اعتذار لأي طرف.

وكانت البرتغال قد أنهت انطلاقتها في دوري الأمم الأوروبية بسجل مثالي بعدما حققت 4 انتصارات في 4 مباريات وضمنت تأهلها إلى الدور ربع النهائي.