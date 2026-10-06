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قرار يخفف الكلفة على الأردنيين بملف الطرق

  • 06 أكتوبر 2026
  • 09:17
قرار يخفف الكلفة على الأردنيين بملف الطرق

خبرني - وجّه وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، اليوم، مديريات الأشغال في مختلف محافظات المملكة، بعدم مطالبة المواطنين بتقديم تقارير مساحية عند التقدم بطلبات تتعلق بالطرق الواقعة ضمن اختصاص الوزارة.

وأكد أبو السمن أن على مديريات الأشغال تولي أعمال الكشف والمسح الميداني اللازمة لهذه الطلبات من خلال الكوادر الفنية والمساحية المتوفرة لديها، بدلاً من تكليف المواطن بإحضار تقرير مساحي على نفقته الخاصة.

ويأتي هذا التوجيه في إطار جهود الوزارة للتخفيف على المواطنين، وتبسيط الإجراءات وتسهيل حصولهم على الخدمات، والحد من المتطلبات التي يمكن للوزارة إنجازها من خلال كوادرها وإمكاناتها الفنية.

وشدد أبو السمن على أهمية سرعة التعامل مع طلبات المواطنين وإجراء الكشوفات اللازمة ميدانياً، بما يضمن إنجاز المعاملات وفق الأصول ودون تحميل المواطنين أعباء مالية أو إجرائية إضافية.

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