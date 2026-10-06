الذهب يتراجع مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات

خبرني - تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء، متأثرة بصعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما حدت التوقعات بانخفاض احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر من خسائر المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4128.69 دولارا للأوقية بحلول الساعة 01:55 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي تقريبا عند 4156 دولارا.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 و30 عاما الاثنين إلى أعلى مستوياتها في 24 عاما، وسط حالة سلبية في سوق السندات.

وقال كايل رودا من "كابيتال دوت كوم" إن العوامل الأساسية ما تزال داعمة للذهب على المدى الطويل، مشيرا إلى أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد تكون المحفز الرئيس المقبل، فيما قد يؤدي أي تغير ملموس في توقعات أسعار الفائدة الأميركية إلى تحرك قوي في الأسعار.

وتراجعت توقعات رفع الفائدة الأميركية في تشرين الأول بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في أيلول بأكثر من المتوقع، إلى جانب تعديل بيانات الوظائف في الشهرين السابقين بالخفض.

ويقدر المتعاملون حاليا احتمال رفع الفائدة الأميركية في كانون الأول بنحو 87%، وفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي".

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدرّ عائدا.

وأظهرت بيانات اقتصادية أميركية تباطؤ نشاط قطاع الخدمات في أيلول، فيما ظل الطلب المحلي قويا بما أدى إلى ضغط على سلاسل الإمداد، وارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في أكثر من 4 سنوات، ما يشير إلى احتمال استمرار الضغوط التضخمية حتى عام 2027.

وتراجعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، فانخفضت الفضة 0.6% إلى 60.67 دولارا للأوقية، والبلاتين 0.7% إلى 1710.08 دولار، والبلاديوم 0.2% إلى 1170.15 دولارا.