الأردن.. تحذيرات من تدني مدى الرؤية

خبرني - بدأ هطول الأمطار في مناطق عدة من المملكة الثلاثاء، بالتزامن مع تأثر الأردن بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، فيما دعت إدارة الأرصاد الجوية إلى توخي الحيطة والحذر خلال الحالة الجوية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة تتأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع توقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من جنوب وشرق المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا.

وتبقى خلال ساعات الصباح الباكر فرصة هطول زخات خفيفة ومحدودة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، فيما تكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتثير الغبار في مناطق البادية.

وحذرت الأرصاد الجوية السائقين من تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر نتيجة تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية، داعية إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

وترتفع درجات الحرارة قليلا الأربعاء، لتصبح حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة.