الأردن.. كثافة مرورية في عدة طرق مع بدء الدوام وتساقط الأمطار

خبرني - قال النقيب محمد الدروبي من إدارة السير، الثلاثاء، إن بدء تساقط الأمطار يتطلب من السائقين أخذ درجات الحيطة والحذر، لا سيما مع وجود مخلفات فصل الصيف من الأتربة والزيوت على الطرق، ما قد يجعل المركبات عرضة للانزلاق.

وأضاف الدروبي، في حديث له عبر "المملكة" صباح الثلاثاء، أن إدارة السير تؤكد، مع بدء فصل الشتاء، ضرورة التأكد من جاهزية وصلاحية المركبات أثناء التنقل، ومراعاة الظروف الجوية وحالة الطرق، خصوصا خلال ساعات الصباح الباكر والمساء المتأخر.

وأشار إلى أن حادثا وقع على طريق المطار، بعد جسر زين الشرف باتجاه الملتقى، إثر تدهور إحدى الحافلات، ما أسفر عن إصابة 40 شخصا ووفاة، إضافة إلى إصابة بالغة.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني ومرتبات إدارة السير تعاملت مع الحادث ضمن اختصاصاتها منذ وقوعه، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية عدم إعاقة المركبات المتوقفة في مواقع الحوادث لعمل الجهات المختصة.

وقال إن توقف بعض المركبات في مواقع الحوادث يعيق وصول مركبات الدفاع المدني والإسعاف والجهات الأمنية ومرتبات إدارة السير إلى موقع الحدث والتعامل معه بالسرعة المطلوبة.

وأكد الدروبي أهمية التقيد بقواعد وأولويات المرور، وقيادة المركبة ضمن السرعة المقررة وبما يتناسب مع حالة الطريق والظروف الجوية، إلى جانب ترك مسافة أمان كافية، بما يتيح للسائق تفادي أي طارئ والسيطرة على مركبته والوصول إلى وجهته بأمان.

وفيما يتعلق بالحركة المرورية، قال الدروبي إن ساعات الصباح تشهد كثافة مرورية بالتزامن مع بدء الدوام وخروج المواطنين إلى مراكز عملهم، إضافة إلى حركة طلبة المدارس، مشيرا إلى أن تساقط الأمطار أدى إلى تباطؤ وازدياد حجم الكثافة المرورية.

وبيّن أن رقباء السير يعملون على فصل المسارب والتعامل مع بعض تعطلات المركبات، موضحا أن عددا من التعطلات التي تم التعامل معها كانت لحظية ولم تؤد إلى إعاقة أو منع انسيابية الحركة المرورية.

وأشار إلى وجود كثافة مرورية على جسر زين الشرف وطريق المطار، مع وجود تفريغ للحركة بعد الملتقى باتجاه جسر زين الشرف، إضافة إلى كثافة من جسر الإرسال باتجاه جسر الأمير حسين، بينما تشهد بعض المواقع الأخرى تفريغا للحركة.

وشدد على ضرورة التزام السائقين عند الخروج من التقاطعات الفرعية باتجاه الشوارع الرئيسية بحق الأولوية، واتخاذ المسرب المخصص وتحديد وجهة السير، مؤكدا أن الالتزام بهذه الإرشادات ينعكس إيجابا على انسيابية الحركة المرورية ويحد من المخاطر.