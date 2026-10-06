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أردنيون يستيقظون على صوت المطر في عمّان

  • 06 أكتوبر 2026
  • 06:30
أردنيون يستيقظون على صوت المطر في عمّان

خبرني - استيقظ سكان في العاصمة الأردنية عمّان وعدد من المحافظات، صباح اليوم، على صوت الأمطار التي هطلت على أجزاء من المدينة، وسط أجواء خريفية وانخفاض في درجات الحرارة.

ويُتوقع أن تتدفق كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر، تتخللها سحب ممطرة، خصوصاً في أجزاء من جنوب المملكة وشرقها، مع احتمال امتداد الأمطار لفترة وجيزة إلى مناطق أخرى خلال ساعات الصباح.

وخلال ساعات النهار، يُتوقع أن تسود أجواء لطيفة الحرارة في غالبية المناطق، مع استمرار فرص هطول الأمطار في مناطق البادية، على أن يستقر الطقس ليلاً وتنخفض درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية، لتسود أجواء باردة نسبياً.

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