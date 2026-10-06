اتهام المطرب أحمد سعد بالنصب على مصمم جرافيك بمبلغ 40 ألف دولار

خبرني - تصدر اسم المطرب المصري أحمد سعد محركات البحث المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه بواقعة نصب على أحد مصممي الجرافيكس، الذي يتعامل معه بشكل مستمر.

وحرر أحد الأشخاص الذي يعمل في مجال تصميم الجرافيكس، بلاغًا رسميًا بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة، ادعى خلاله أن أحمد سعد قام بالنصب عليه في مبلغ 40 ألف دولار، مقابل بعض الأعمال التقنية الخاصة بعمله، والتي صممها هذا الشخص لأحمد سعد.

130 ألف دولار

وذكر مصمم الجرافيكس في بلاغه أنه تعاون مع أحمد سعد في عدد من الفيديو كليبات التي صورها مؤخرًا بأحد الدول الأوروبية، والتي كانت تتطلب الكثير من أعمال الجرافيكس والمؤثرات البصرية، وتم الاتفاق مع أحمد سعد على مبلغ مالي قدره 130 ألف دولار، نظير قيامه بتصميم أعمال الجرافيكس لهذه الكليبات.



وأضاف أنه حصل على 90 ألف دولار فقط، على أن يحصل على باقي مستحقاته بعد الانتهاء من عمله، لكن ذلك لم يحدث، مع عدة تأجيلات من جانب الفنان.

وأكد مصمم الجرافيكس أنه حاول ببعض الطرق الحصول على مستحقاته المادية، إلا أنه لم يستطع، ولم يفِ سعد بالتزامه نحو هذا الشخص، ما دفعه إلى اللجوء للطرق القانونية للحصول على حقه، والتقدم ببلاغ رسمي ضد أحمد سعد.

بدون تعليق

من جانبه، لم يعلق المطرب أحمد سعد على تلك الادعاءات حتى الوقت الراهن، ولم يصدر المكتب الإعلامي له أية بيانات تخص تلك الواقعة، سواء بنفيها بشكل كلي أو توضيح ملابساتها، خاصة أن سعد مشغول ببعض الأمور الفنية والأسرية الهامة.



في الوقت نفسه، كشف مصدر مقرب من المطرب المصري، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت"، أنه يعيش حالة سيئة خلال تلك الفترة، بعد انفصاله عن زوجته علياء البسيوني.

وأضاف المصدر أن سعد يحاول بشتى الطرق الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي والجدل الذي يثار عليها، نظرًا لتضرره مرات كثيرة، وتأثر أفراد أسرته بما يكتب عنه بتلك المنصات الرائجة.

يذكر أن أحمد سعد أصدر مؤخرًا ألبومًا غنائيًا يحمل عنوان "الألبوم السابع"، والذي يضم خمس أغنيات هي "غاليين"، و"اتغابيت"، و"وصلت معاك"، و"بينسوا إزاي"، وقد حققت تلك الأغنيات نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية المختلفة، كما تم تكريم سعد كأكثر فنان جماهيري بحفل "موريكس دور" بالعاصمة اللبنانية بيروت، نظرًا لنجاح عدد من أغانيه عام 2026، منها أغنية "مكسرات".