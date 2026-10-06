ترمب: ما نقوم به في إيران يجنب العالم من أسوأ كارثة على الإطلاق

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن ما تقوم به الولايات المتحدة في إيران يجنب العالم من أسوأ كارثة على الإطلاق.

وأضاف ترمب، خلال تجمع انتخابي بولاية نبراسكا، أن الولايات المتحدة دمرت بحرية إيران وسلاح الجو لديهم، وقضت قادتهم، ودمرت كل شيء.

وتابع أن الولايات المتحدة سيطرت على مضيق هرمز.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار تكلفة بسيطة نتكبدها مقابل إبقاء العالم بأمان، مؤكدا أن النفط، مؤكدا أن الحرب شارفت على الانتهاء.

وشدد على أن أسعار النفط والسلع الأخرى ستبدأ بالانخفاض.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تحصل على "مئات ملايين براميل النفط أسبوعيا من فنزويلا، ففي كل أسبوع يتدفق النفط إلى بلادنا بصورة غير مسبوقة".

وكان قال ترمب، قال في وقت سابق الثلاثاء، إن الولايات المتحدة منفتحة على إجراء محادثات مباشرة مع إيران.

وأضاف ترمب، خلال حديثه للصحفيين، إن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة "بطريقة أو بأخرى".

من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن التفاوض مع الولايات المتحدة لا معنى له، وفق وكالة الأنباء الإيرانية " إرنا".

وأضاف بزشكيان خلال اجتماع مع وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان في طهران، أن التفاوض مع الولايات المتحدة لا جدوى منه، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات وضغوطا وتطلق التهديدات بشكل يومي، كما أنها معتادة على "نقض عهودها"

وأكد أن هذه هي المشكلة التي تواجهها إيران مع الولايات المتحدة، إذ إنها تفرض الحرب فور الجلوس على طاولة المفاوضات، لافتا إلى أن الولايات المتحدة هاجمت إيران 3 مرات عقب إجراء محادثات، مما يثبت أنهم لا يسعون للحوار، بل إن هدفهم هو "إسقاط إيران".

وتحدث عن أن إيران أثبتت نواياها بشأن أنشطتها النووية، وخضعت لأعلى مستويات الرقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مستوى العالم؛ ومع ذلك تواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغوط على إيران استنادا إلى "مزاعم واهية".