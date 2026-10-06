أسماء جلال أم لطفلين في فيلم الفيل على الدرفيل .. إليكم التفاصيل

خبرني - تخوض الفنانة أسماء جلال تجربة سينمائية جديدة ومختلفة من خلال فيلم "الفيل على الدرفيل"، الذي يتواصل تصويره حالياً، والذي يجمعها بالفنان أحمد فهمي في السينما للمرة الأولى. وتظهر خلال أحداث الفيلم بدور مختلف وجديد عليها بتجسد شخصية أم وتخوض مفارقات عديدة من زوجها في إطار العائلة.

وتلعب أسماء جلال خلال أحداث فيلم "الفيل على الدرفيل"، شخصية زوجة أحمد فهمى، وهي ربة منزل وأم لطفلين، في إطار درامي واجتماعي يتضمن عددًا من المواقف التي تجمع الشخصيتين طوال أحداث العمل الذى قطع فيه الثنائي شوطًا كبيرًا في تصويرها، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة فيلم "الفيل على الدرفيل" إلى جانب أحمد فهمي وأسماء جلال، كل من حاتم صلاح، رحاب الجمل، غادة إبراهيم، بينما يشهد الفيلم ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم عمرو يوسف، أحمد العوضي، كريم فهمي، بيومي فؤاد، وميشيل ميلاد، والفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

وبالتزامن مع انشغالها بتصوير "الفيل على الدرفيل"، تستعد أسماء جلال للعودة إلى منافسات موسم دراما رمضان 2027، من خلال مسلسل "ميس هناء"، الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية، وينتمى المسلسل إلى نوعية أعمال الـ 15 حلقة، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج سلمى الكاشف، وإنتاج طارق الجنايني.

وتعود أسماء جلال من خلال "ميس هناء" إلى الدراما الرمضانية، بعد غيابها عن رمضان 2026، حيث كان آخر ظهور لها في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "أشغال شقة جدًا" عام 2025، الذي شاركت في بطولته إلى جانب هشام ماجد، مصطفى غريب، أحمد عبد الوهاب، شيرين، سلوى محمد علي، وحازم إيهاب، ومن تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

وكانت أسماء جلال قد ارتبطت خلال الفترة الماضية بمشروع مسلسل "ختم الدفرة"، الذي كان من المقرر تقديمه في 12 حلقة وعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، إلا أن المشروع تم إلغاؤه نهائيًا بعد فترة من التحضيرات الخاصة بالعمل الذى كتب فكرته فادي النجار، وتأليف محمد الحسيني ونانسي فاروق، وإخراج خالد منصور، وإنتاج شركة سينرجي بلس.

وكانت آخر أعمال أسماء جلال في السينما فيلم "إن غاب القط"، الذي تم طرحه في دور العرض يوم 31 ديسمبر 2025، وشاركت في بطولته إلى جانب آسر ياسين، بمشاركة محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص وآخرين. الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح في أولى تجاربها الإخراجية في الأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.