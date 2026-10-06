غادر معسكر البرتغال بصخب.. رونالدو يعود إلى النصر بقصة شعر جديدة

خبرني - عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى أجواء التدريبات مع فريقه النصر السعودي، بعد أيام قليلة من مغادرته معسكر منتخب بلاده على خلفية خلاف مع المدرب جورجي جيسوس، في خطوة أثارت اهتماما واسعا في الأوساط الرياضية.

وكان رونالدو قد غادر الدانمارك، حيث كان المنتخب البرتغالي يخوض استحقاقاته في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وتوجه مباشرة إلى السعودية للالتحاق بناديه، مما فتح باب التساؤلات حول طبيعة الخلاف الذي دفعه إلى اتخاذ هذا القرار.

وبعد وصوله، شارك اللاعب في الحصة التدريبية لفريق النصر، وسط حفاوة واضحة من إدارة النادي. ونشر الفريق عبر حساباته الرسمية صورة لنجمه أثناء التدريب، ظهر فيها بقصة شعر جديدة لفتت أنظار المتابعين، مرفقة بتعليق جاء فيه: "الأسطورة.. في قلب نجد.. في النصر"، في إشارة إلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها اللاعب داخل النادي.



ويستعد المهاجم البالغ من العمر 41 عاما لخوض المباراة المقبلة لفريقه أمام الدرعية يوم الجمعة، حيث ينتظر أن يكون حاضرا ضمن حسابات الجهاز الفني، في ظل ترقب جماهيري كبير لمعرفة ما إذا كان سيقود خط هجوم "العالمي" بعد الأحداث الأخيرة.

ويأتي هذا التطور ليضع النصر أمام فرصة استعادة نجمه في أفضل جاهزية ذهنية وبدنية، خاصة أن اللاعب لا يزال يمثل العنصر الأبرز في مشروع الفريق، سواء على مستوى الأهداف أو التأثير داخل غرفة الملابس.

وحتى الآن، لم يصدر أي توضيح رسمي مفصّل بشأن تفاصيل الخلاف بين رونالدو والمدرب جيسوس، بينما تتجه الأنظار إلى ما قد يكشفه الطرفان، أو الاتحاد البرتغالي، خلال الأيام المقبلة، وما إذا كانت القطيعة مؤقتة أم إنها قد تترك أثرا على مستقبل اللاعب مع منتخب بلاده.