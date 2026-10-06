آخر تطورات الحالة الجوية لليوم الثلاثاء

خبرني - تتأثر المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، الثلاثاء، بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وتوقعت إدارة الأرصاد هطول زخات متفرقة من المطر خلال ساعات النهار في أجزاء من جنوب وشرق المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا.

أما في شمال ووسط المملكة، فتبقى فرصة هطول زخات خفيفة من المطر "ضعيفة ومحدودة"، وتتركز خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتثير الغبار في مناطق البادية، فيما يكون الطقس خلال ساعات الليل مائلا للبرودة في أغلب المناطق ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار في مناطق البادية، وتدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.

كما حذرت من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

وترتفع درجات الحرارة قليلا الأربعاء لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم.

كما يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة الخميس، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتبقى الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق الجمعة، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ودعت إدارة الأرصاد إلى متابعة آخر التحديثات والنشرات الجوية الصادرة عنها.