بيرس مورغان يكشف سبب غضب رونالدو من جيسوس

خبرني - كشف الإعلامي بيرس مورغان عن سر غضب الأسطورة كريستيانو رونالدو من المدرب جورجي جيسوس، مؤكدًا أن المدرب المخضرم أظهر "قلة احترام صادمة" تجاه كريستيانو رونالدو.

وعقد مورغان مقارنة مباشرة بين جيسوس ومدرب مانشستر يونايتد السابق إريك تين هاغ، مشيرًا إلى أن المدرب يضع سمعته الشخصية فوق مكانة المهاجم الأسطوري.

ووصلت العلاقة بين رونالدو ومعسكر المنتخب البرتغالي إلى أدنى مستوياتها عقب مشادة علنية بين المدرب جيسوس وبيرس مورغان، الحليف المقرب لرونالدو.

وقد عبّر الإعلامي عن غضبه بعد أن قلل جيسوس من شأن رونالدو، إذ لم يتردد مورغان -الذي أجرى المقابلة الشهيرة والمثيرة للجدل التي أدت إلى رحيل رونالدو عن "أولد ترافورد"- في توجيه انتقادات قاسية لأسلوب قيادة المدرب البرتغالي الحالي.

كشف الكواليس

قال بيرس مورغان: "ذات مرة، أشرك أنشيلوتي مودريتش في المباراة دون أن يقوم بعمليات الإحماء، وقال: 'لا داعي لأن يقوم لاعب بهذا المستوى بالإحماء'. الأمر لا يتعلق بالمال أو الشهرة أو أي شيء من هذا القبيل".

وأضاف: "لقد حصل رونالدو على ضمانات مطلقة بشأن كيفية إشراكه في اللعب، وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعته لمواصلة مسيرته الدولية، وتحدث معه خورخي جيسوس -الذي يعرفه جيداً من فترة عمله في السعودية- وتوصلا إلى اتفاق يقضي بمشاركته في المباراتين".

وتابع: "أخبره المدرب بأنه سيلعب المباراة الأولى كاملة (90 دقيقة)، وهذا وعد مباشر من المدرب للاعب، ومن المهم أن نتذكر مكانة وقيمة اللاعب الذي نتحدث عنه. ومع ذلك، تم استبداله في الدقيقة 67، ما أثار استياءه، وبعد ذلك، اعتذر المدرب له وللرئيس، وقال إنه سيوضح أن ما حدث لم يكن ينبغي أن يقع".

وكشف مورغان عن تفاصيل ما حدث بعد المباراة الأولى وقال: "لكنه فعل العكس تمامًا، لقد تصرف بأسلوب مشابه لما فعله تين هاغ. حاول التقليل من شأن رونالدو وإحراجه، ووضعه في حجم بقية اللاعبين، مشدداً على أن جميع اللاعبين مهمون، وهو ما أثار غضب رونالدو أيضاً. ثم ذهب إليه وقال: 'أعلم أننا اتفقنا على أن ترتاح في المباراتين الثانية والثالثة، لكنني أريدك أن تلعب لمدة 30 دقيقة ضد النرويج".

فرد عليه رونالدو: "إذا كان هذا ما تريده، فلا بأس، سأفعل ذلك، وبالفعل، أجرى رونالدو عمليات الإحماء لمدة 25 دقيقة لكنه لم يشارك في المباراة أبداً".

وعن موقف رونالدو قال مورغان: "لقد شعر بالاستياء بسبب غياب الاحترام، فقد نكث المدرب بوعوده. لقد فازت البرتغال بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي، ومن سجل في النهائي؟ رونالدو. لا تخبروني بأنهم أفضل من دونه".

وتابع: "بالنسبة إليه، الأمر يتعلق بالاحترام: أن يعدوه بشيء ثم يفعلوا العكس، وأن يجعلوه يجري عمليات الإحماء دون أن يشارك في النهاية. وفي النهاية، قال لهم 'اذهبوا للجحيم' وغادر".

وواصل هجومه على جيسوس وقال: "كان المدرب يواصل الظهور في المؤتمرات الصحفية ليقول عكس ما اتفق عليه تماماً في الجلسات الخاصة. رونالدو لا يطالب بأن يكون أساسياً دائماً أو أن يلعب 90 دقيقة في كل مباراة، بل الأمر يتعلق بالوفاء بالوعود المقطوعة".

وكرر الهجوم وقال: "تكمن المشكلة عندما يرغب المدرب في إثبات سلطته على حساب رونالدو، فبدلاً من ذلك، كان ينبغي له أن يشعر بالامتنان لوجود أعظم لاعب في تاريخ البرتغال ضمن صفوف فريقه. إن تأثير رونالدو يتجاوز حدود المستطيل الأخضر، ولننظر إلى حالة ميسي، الذي سيحظى بوداع مع المنتخب الأرجنتيني هذا الأسبوع وسط أجواء احتفالية".

واختتم: "إنه لأمر مؤلم أن نرى احتمال ألا يحظى كريستيانو رونالدو بوداعٍ يليق به في البرتغال، لمجرد أن المدرب قرر افتعال صراع معه".