ترمب يكشف سبب سحب القاذفات الأميركية من القاعدة البريطانية

خبرني - أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين، إلى أن "تهديدات" تستهدف القاذفات الأميركية المتمركزة في المملكة المتحدة كانت وراء سحبها من فيرفورد في جنوب غرب إنجلترا.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض: "كانت هناك تهديدات، لذا بدلا من تركها عرضة للأعداء... قمنا بنقلها قليلا، لم نبعدها كثيرا".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الاثنين، إن واشنطن لا تزال واثقة من أمن جميع قواعدها، بعد اعتقال خمسة رجال قرب قاعدة جوية بريطانية للاشتباه في تخطيطهم لأعمال إرهابية.

وأكدت الولايات المتحدة الأحد أنها سحبت كل قاذفاتها من قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني؛ بعدما شهدت الشهر الماضي حادثا أمنيا لا يزال غامضا، قاد إلى فتح تحقيق في مكافحة الإرهاب.

واستُدعيت الشرطة إلى القاعدة في جنوب غرب إنجلترا في 27 أيلول بعدما أُبلغت بنشاط "مريب" لمجموعة من الرجال وعدد من الشاحنات الصغيرة.

عقب ذلك أُخلي 85 منزلا قرب القاعدة الجوية التي استخدمتها الولايات المتحدة لشن ضربات على إيران.