استطلاع: تراجع تأييد ترمب بين الناخبين من أصول إسبانية

خبرني - ظلت نسبة تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترمب عند أدنى مستوى لها في الأيام القليلة الماضية؛ إذ أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس ونشرت نتائجه الاثنين، أن كثيرا من الناخبين من أصول إسبانية انتقدوا أداءه في المنصب، ويعتزمون عدم تأييد الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقررة الشهر المقبل.

وأظهر الاستطلاع، الذي استمر ستة أيام، أن 32% من الأميركيين يؤيدون أداء ترمب في الرئاسة، من دون تغيير عن الاستطلاع الذي أجري الشهر الماضي، الذي سجل فيه معدل تأييد الرئيس أدنى مستوى له خلال مسيرته السياسية.

وساعد الناخبون من أصول إسبانية في دفع ترمب إلى الفوز في انتخابات الرئاسة عام 2024، إذ نال ما يقارب نصف أصواتهم مقارنة بنحو الثلث في انتخابات 2020.

ولكن التأييد للرئيس تراجع في الأشهر القليلة الماضية مع معاناة الأميركيين من ارتفاع التضخم؛ بسبب قرار ترمب شن حرب على إيران.

ولم يوافق على أداء ترمب في البيت الأبيض سوى 24% من الأميركيين من أصول إسبانية، وهي أدنى نسبة تأييد له خلال ولايتيه الرئاسيتين.

وفي مؤشر على أن تراجع شعبية ترمب يضغط بشدة على الحزب الجمهوري، قال 26% فقط من الناخبين المسجلين من أصول إسبانية، إنهم يعتزمون التصويت للجمهوريين في انتخابات 3 تشرين الثاني، التي ستحدد الحزب المسيطر على مجلسي الكونغرس خلال العامين المتبقيين من ولاية ترامب الحالية.

وقال نحو 52% من الناخبين من أصول إسبانية إنهم يعتزمون التصويت للديمقراطيين، أي نحو مثلي نسبة تأييد الجمهوريين، وهي أكبر أفضلية للديمقراطيين منذ تولي ترامب منصبه.

وشمل استطلاع رويترز/إبسوس، الذي أُجري عبر الإنترنت على مستوى الولايات المتحدة، 4506 من البالغين الأميركيين بهامش خطأ يقارب نقطتين مئويتين.