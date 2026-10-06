بذور الشيا في الماء أم الحليب.. أيهما يعزز الهضم وحرق الدهون؟

خبرني - تُعد بذور الشيا من أكثر الأطعمة الغنية بالألياف وأحماض أوميغا-3، لكن طريقة تناولها قد تُحدث فرقًا كبيرًا في الفوائد الصحية. ويؤكد خبراء التغذية أن نقعها في السوائل يساعد على تحسين الهضم ورفع كفاءة امتصاص العناصر الغذائية مقارنة بتناولها جافة.

وتتميز بذور الشيا بقدرتها على امتصاص كميات كبيرة من السوائل تصل إلى 12 ضعف وزنها، ما يجعلها تتحول إلى مادة هلامية تسهّل عملية الهضم وتدعم استفادة الجسم من مكوناتها الغذائية، بحسب تقرير نشره موقع "verywell health".



كيف يؤثر النقع على امتصاص العناصر الغذائية؟

عند نقع بذور الشيا، تنكسر بنيتها تدريجيًا، ما يساعد على تسهيل استخراج الأحماض الدهنية أثناء الهضم. وتشير بعض الدراسات إلى أن النقع لفترات أطول قد يحسن من توفر بعض العناصر الغذائية داخل الجسم.

كما يُعتقد أن النقع قد يساهم في تحسين توازن الأحماض الدهنية، من خلال رفع نسبة أوميغا-3 مقارنة بأوميغا-6، وهو ما قد يدعم تقليل الالتهابات المرتبطة بالنظام الغذائي الحديث.

نقع بذور الشيا في الماء

عند نقع بذور الشيا في الماء، تتكوّن مادة هلامية غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على إبطاء عملية الهضم.

هذا التأثير قد يساهم في استقرار مستويات السكر في الدم بعد الوجبات، ويقلل من الارتفاعات السريعة في الجلوكوز. كما أن الألياف تعمل على تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول ودعم حركة الأمعاء بشكل صحي.

إضافة إلى ذلك، تغذي هذه الألياف، مثل "بريبايوتك"، البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

نقع بذور الشيا في الحليب

أما عند نقع بذور الشيا في الحليب، فإن النتيجة تتحول إلى وجبة غذائية متكاملة أكثر من كونها مجرد وجبة خفيفة.

يضيف الحليب البروتين والدهون والكالسيوم وفيتامين "د"، ما يزيد من القيمة الغذائية للمزيج. ويساعد هذا الدمج بين البروتين والألياف والدهون على تعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول.

كما يُعتقد أن فيتامين "د" الموجود في الحليب قد يساعد في تحسين امتصاص بعض المعادن مثل المغنيسيوم، مما يعزز القيمة الغذائية الكلية للوجبة.

أيهما أفضل حسب هدفك الصحي؟

يعتمد اختيار الماء أو الحليب على الهدف الغذائي للشخص. فالنقع في الماء مناسب لمن يبحث عن خيار خفيف منخفض السعرات وغني بالألياف يساعد على الهضم وتنظيم السكر في الدم.

بينما يعد النقع في الحليب خيارًا أفضل لمن يرغب في وجبة مشبعة تحتوي على بروتين وكالسيوم وعناصر غذائية إضافية.

تحذير مهم عند تناول بذور الشيا

يحذر الخبراء من تناول بذور الشيا جافة دون نقع، لأنها تمتص السوائل بسرعة وتتمدد داخل الجهاز الهضمي، ما قد يسبب صعوبة في البلع في بعض الحالات النادرة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المريء أو البلع.

الطريقة تصنع الفرق

في النهاية، تبقى بذور الشيا من الأطعمة الغنية بالفوائد، لكن طريقة تحضيرها هي التي تحدد حجم الاستفادة منها. سواء تم نقعها في الماء أو الحليب، فإنها توفر مزيجًا مهمًا من الألياف والدهون الصحية والبروتين، ما يجعلها إضافة قوية لأي نظام غذائي متوازن.