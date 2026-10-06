خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين، لدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن إيران مسؤولة عن حادثة طائرة فلاي دبي، إنه يعتقد بشكل شخصي أنها مسؤولة عنها فعلا.

ووقعت الحادثة على متن طائرة "فلاي دبي" التي كانت تقل 172 راكبا بينهم 166 إسرائيليا، بالإضافة إلى أفراد الطاقم، في رحلة من دبي إلى تل أبيب، إذ قام مساعد الطيار بطعن القبطان الهندي الذي تمكن رغم إصابته من فتح باب قمرة القيادة، مما أتاح لركاب وأفراد من الطاقم السيطرة على المهاجم.

وقامت الطائرة بهبوط اضطراري في مطار تبوك السعودي، وتجري الإمارات العربية المتحدة التي نقل إليها الطيار ومساعده تحقيقا في الواقعة.