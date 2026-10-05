*
الثلاثاء: 06 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

«شكرا يا 10».. روزاريو تودع ميسي بقميص عملاق (فيديو)

  • 05 أكتوبر 2026
  • 23:53
شكرا يا 10 روزاريو تودع ميسي بقميص عملاق فيديو

خبرني - قررت جماهير الأرجنتين توديع ليونيل ميسي بأفضل صورة ممكنة قبل مباراته الوداعية المرتقبة مع منتخب "التانغو" عقب إعلان اعتزاله دولياً.

واستيقظت مدينة روزاريو الأرجنتينية، مسقط رأس ميسي، على قميص عملاق يحمل الرقم 10 وعبارة "Gracias 10» (شكراً يا 10)، وذلك احتفاءً بالأسطورة الأرجنتينية قبل مباراته الوداعية مع منتخب بلاده.

وجرى عرض القميص أمام النصب التذكاري للعلم الوطني في روزاريو، في مبادرة نظمتها شركة "أديداس"، التي ترعى قميص المنتخب الأرجنتيني.

ومن المقرر رفع القميص مساءً بين 4 أبراج، بالتزامن مع عرض بصري يستعيد محطات من مسيرة ميسي مع "التانغو".

&laquo;شكرا يا 10&raquo;.. روزاريو تودع ميسي بقميص عملاق (فيديو) - صورة 1

وتأتي هذه المبادرة قبل المواجهة المرتقبة أمام بنين، المقررة الثلاثاء 6 أكتوبر/ تشرين الأول على ملعب مونومنتال في بوينس آيرس، والتي ستكون الظهور الأخير لميسي بقميص المنتخب بعد أكثر من عقدين مع "الألبسسيليستي".

ويستعد ميسي لخوض المباراة بقميص خاص صُمم للمناسبة، يظهر عليه اسمه والرقم 10 باللون الذهبي، إلى جانب رموز مستوحاة من «شمس مايو» الموجودة على العلم الأرجنتيني.

وكان ميسي قد نشر عند الكشف عن القميص رسالة مؤثرة قال فيها: "المباراة الأخيرة.. قميص لمدى الحياة".

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

شرط مفاجئ يربك بايرن ميونخ ويعقّد مفاوضات تجديد عقد أوليسيه
شرط مفاجئ يربك بايرن ميونخ ويعقّد مفاوضات تجديد عقد أوليسيه
  • 2026-10-05 18:44
إصابة جديدة تضرب النشامى في معسكره قبل مواجهة فنزويلا
إصابة جديدة تضرب النشامى في معسكره قبل مواجهة فنزويلا
  • 2026-10-05 12:42
الوحدات يوقّع رسمياً مع المصري عماد النحاس
الوحدات يوقّع رسمياً مع المصري عماد النحاس
  • 2026-10-05 10:12
جيسوس يلقي بالكرة في ملعب رونالدو
جيسوس يلقي بالكرة في ملعب رونالدو
  • 2026-10-05 08:24
بسبب هالاند.. مانشستر سيتي يتعرض لضربة قوية قبل لقاء ليفربول
بسبب هالاند.. مانشستر سيتي يتعرض لضربة قوية قبل لقاء ليفربول
  • 2026-10-05 08:22
قبيل كلاسيكو الارض .. برشلونة يسحق ريال مدريد بسباعية في نسخة السيدات - فيديو
قبيل كلاسيكو الارض .. برشلونة يسحق ريال مدريد بسباعية في نسخة السيدات - فيديو
  • 2026-10-05 01:58