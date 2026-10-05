«شكرا يا 10».. روزاريو تودع ميسي بقميص عملاق (فيديو)

خبرني - قررت جماهير الأرجنتين توديع ليونيل ميسي بأفضل صورة ممكنة قبل مباراته الوداعية المرتقبة مع منتخب "التانغو" عقب إعلان اعتزاله دولياً.

واستيقظت مدينة روزاريو الأرجنتينية، مسقط رأس ميسي، على قميص عملاق يحمل الرقم 10 وعبارة "Gracias 10» (شكراً يا 10)، وذلك احتفاءً بالأسطورة الأرجنتينية قبل مباراته الوداعية مع منتخب بلاده.

وجرى عرض القميص أمام النصب التذكاري للعلم الوطني في روزاريو، في مبادرة نظمتها شركة "أديداس"، التي ترعى قميص المنتخب الأرجنتيني.

ومن المقرر رفع القميص مساءً بين 4 أبراج، بالتزامن مع عرض بصري يستعيد محطات من مسيرة ميسي مع "التانغو".

وتأتي هذه المبادرة قبل المواجهة المرتقبة أمام بنين، المقررة الثلاثاء 6 أكتوبر/ تشرين الأول على ملعب مونومنتال في بوينس آيرس، والتي ستكون الظهور الأخير لميسي بقميص المنتخب بعد أكثر من عقدين مع "الألبسسيليستي".

ويستعد ميسي لخوض المباراة بقميص خاص صُمم للمناسبة، يظهر عليه اسمه والرقم 10 باللون الذهبي، إلى جانب رموز مستوحاة من «شمس مايو» الموجودة على العلم الأرجنتيني.

وكان ميسي قد نشر عند الكشف عن القميص رسالة مؤثرة قال فيها: "المباراة الأخيرة.. قميص لمدى الحياة".