أبل تستعد لمفاجأة جديدة.. 3 أجهزة مرتقبة في حدث 13 أكتوبر

خبرني - تتجه الأنظار إلى شركة «أبل» مع اقتراب موعد 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسط تقارير تتحدث عن استعداد الشركة للكشف عن ثلاثة أجهزة جديدة ضمن خطتها لتطوير منظومة المنزل الذكي، بالتزامن مع تعزيز قدرات المساعد الصوتي «سيري» بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ في نشرتها البريدية الخاصة بالتكنولوجيا، فإن "أبل" تخطط لعقد حدث في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلا أن الشركة لم تعلن رسميًا حتى الآن عن تنظيم حدث في هذا الموعد.

3 أجهزة جديدة في دائرة التوقعات

تشمل الأجهزة المنتظرة جهازًا جديدًا للتحكم في المنزل الذكي، إلى جانب إصدار محدث من مكبر الصوت "HomePod mini"، فضلًا عن نسخة جديدة من "Apple TV 4K".

وتشير التقارير إلى أن هذه الأجهزة قد تشترك في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المحسنة لدعم قدرات "سيري"، ما يمنح الحدث طابعًا مختلفًا عن مجرد تحديثات تقليدية لأجهزة قائمة.

جهاز منزلي بشاشة 6 بوصات

ويبدو أن جهاز المنزل الذكي هو أبرز ما قد تكشف عنه "أبل" خلال الحدث المرتقب، بعدما ترددت تقارير بشأن تطوير الشركة لهذا المنتج منذ فترة.

ومن المتوقع أن يحمل الجهاز شاشة مربعة بحجم يقارب 6 بوصات، لتتيح للمستخدم التحكم في ملحقات المنزل الذكي، إلى جانب الوصول إلى التطبيقات والخدمات وإجراء مكالمات "FaceTime".

كما سيكون "سيري" جزءًا أساسيًا من تجربة الجهاز، مع الاستفادة من قدراته المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المستخدم.

نسختان لتناسب أماكن مختلفة

ولا تكتفي "أبل"، وفق التقارير، بتطوير تصميم واحد للجهاز الجديد، إذ تعمل على نسختين مختلفتين منه.

وتتمثل إحداهما في إصدار يمكن وضعه على سطح المكتب، بينما تأتي الأخرى مخصصة للتثبيت على الحائط، في خطوة من شأنها إدخال فئة جديدة إلى منظومة أجهزة "أبل" المنزلية.

HomePod mini يعود بمعالج أسرع

وفي الوقت نفسه، تستعد الشركة لإجراء تحديث طال انتظاره لمكبر الصوت الذكي "HomePod mini"، الذي ظهر للمرة الأولى في عام 2020.

وتشير التقارير إلى أن النسخة الجديدة ستحافظ إلى حد كبير على التصميم الحالي، لكنها ستحصل على معالج أسرع مخصص لدعم إمكانات "سيري" الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

كما تتردد أنباء عن اتجاه "أبل" إلى إضافة خيارات ألوان جديدة، من بينها الوردي والأخضر، إلى جانب التصميم المعروف للمكبر الصغير.

Apple TV 4K أمام تحديث جديد

ويمتد التحديث المتوقع إلى جهاز "Apple TV 4K"، الذي قد يكون ثالث المنتجات التي تكشف عنها "أبل" خلال الحدث المرتقب في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

ويعود الإصدار الحالي من الجهاز إلى عام 2022، بينما تشير التقارير إلى أن النسخة الجديدة ستحافظ على التصميم الحالي مع إدخال مكونات أسرع.

ومن المنتظر أن تخدم هذه المكونات الجديدة تطوير قدرات "سيري"، بما يتماشى مع توجه "أبل" نحو تعزيز الذكاء الاصطناعي في أجهزتها المنزلية.

موعد لم تؤكده أبل رسميًا

ورغم ما تتحدث عنه التقارير بشأن حدث 13 أكتوبر/تشرين الأول، فإن "أبل" لم تؤكد رسميًا حتى الآن إقامة الحدث في هذا التاريخ.

وفي حال صحت هذه التوقعات، فقد يشهد الحدث الكشف عن ثلاثة تحديثات متزامنة لمنظومة أبل المنزلية، تبدأ بجهاز التحكم المنزلي الجديد، مرورًا بـ"HomePod mini"، وصولًا إلى "Apple TV 4K".