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السعودية: حلف مكة وافق على تفعيل الردع الجماعي

  • 05 أكتوبر 2026
  • 23:11
السعودية حلف مكة وافق على تفعيل الردع الجماعي

خبرني - قال وزير الدفاع السعودي على إكس ‌إن لجنة لحلف مكة الدفاعي، بين تركيا والسعودية وباكستان، أعادت التأكيد على الالتزام ⁠بمواجهة أي هجمات تستهدف السعودية والمواقع المقدسة.

وأضاف "يؤكد الاجتماع الطارئ للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي تضامن ووقوف دولنا صفا ‌واحدا ⁠لمواجهة الاعتداءات الآثمة التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة، وتفعيل الردع الجماعي ⁠ضد هذه الاعتداءات، وضد كل من يقف وراءها ⁠ضمن إطار حلف مكة الدفاعي".

كما سترسل باكستان وتركيا قوات عسكرية ومعدات عسكرية إلى السعودية على وجه السرعة. واتفقت الدول الثلاث على مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها "لحل القضية سلمياً وعبر الحوار".

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