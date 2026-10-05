ما لا يخبرك به أحد عن الجوز.. التوقيت أهم مما تتوقع

خبرني - يُعد الجوز من أكثر المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، إذ يحتوي على البروتينات والدهون الصحية والألياف، إلى جانب مجموعة من المركبات التي تدعم وظائف القلب والدماغ والأمعاء.

وعلى الرغم من أن توقيت تناوله لا يُحدث فرقًا جذريًا في فوائده، فإن اختيار الوقت المناسب قد يضيف مزايا صحية إضافية، وفقاً لتقرير "verywell health".



قبل التمرين أو بعده.. طاقة ودعم للعضلات

يُعتبر الجوز خيارًا مناسبًا كوجبة خفيفة قبل التمرين أو بعده، نظرًا لاحتوائه على البروتين الذي يساهم في دعم بناء العضلات. فالحصة الواحدة التي تعادل نحو 28 غرامًا توفر كمية جيدة من البروتين إلى جانب الدهون الصحية التي تمنح الجسم طاقة مستمرة.

كما يحتوي الجوز على سعرات حرارية توفر وقودًا إضافيًا للجسم أثناء النشاط البدني، خاصة في التمارين الطويلة أو المجهدة مثل الجري لمسافات طويلة أو الأنشطة البدنية المكثفة. وتساعد الدهون الموجودة فيه على تنظيم الطاقة ودعم وظائف الجسم أثناء المجهود.

دعم جودة النوم

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الجوز في المساء قد يساعد على تحسين جودة النوم. فقد أظهرت دراسة صغيرة أن الأشخاص الذين تناولوا كمية منه مع العشاء لعدة أسابيع تمتعوا بنوم أفضل وشعور أقل بالنعاس خلال النهار.

ويُعتقد أن ذلك يعود إلى احتواء الجوز على الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم، إضافة إلى التريبتوفان الذي يستخدمه الجسم لإنتاج هذا الهرمون، ما قد يساهم في تحسين الإحساس بالراحة أثناء الليل.

فوائد صحية مستمرة

بعيدًا عن توقيت تناوله، يقدم الجوز مجموعة واسعة من الفوائد الصحية عند إدراجه بانتظام في النظام الغذائي.

ويعزز الجوز صحة الجهاز الهضمي عبر دعم البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو ما ينعكس إيجابًا على المناعة والتمثيل الغذائي. كما يساعد في تحسين مستويات الكوليسترول بفضل غناه بالدهون غير المشبعة، حيث ارتبط تناوله بانخفاض مستويات الكوليسترول الضار.

وتشير دراسات إلى أن تناول الجوز قد يرتبط أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، ما يجعله خيارًا مهمًا لصحة القلب على المدى الطويل.

دعم المزاج والصحة النفسية

يرتبط الجوز كذلك بتحسين الحالة المزاجية، إذ أظهرت بعض الأبحاث أن تناوله قد يساعد في تقليل مستويات التوتر والاكتئاب، وهو ما قد يعود إلى احتوائه على أحماض أوميغا-3 الدهنية التي تلعب دورًا في دعم صحة الدماغ.

صحة أفضل مع التقدم في العمر

تشير دراسات محدودة إلى أن الجوز قد يساهم في دعم بعض جوانب الصحة لدى كبار السن، مثل تحسين التوازن والقوة العضلية والوظائف الإدراكية، إضافة إلى تحسين جودة النوم. ومع ذلك، لا تزال هذه النتائج بحاجة إلى مزيد من البحث لتأكيدها بشكل نهائي.

ويظل الجوز من الأغذية الغنية بالفوائد الصحية التي يمكن الاستفادة منها في أي وقت من اليوم. إلا أن تناوله قبل التمرين أو مع العشاء قد يمنح الجسم مزايا إضافية تتعلق بالطاقة والنوم، مما يجعله إضافة ذكية لنظام غذائي متوازن.