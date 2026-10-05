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تبدل مفاجئ بأجواء الأردن الثلاثاء.. انخفاض الحرارة وزخات مطرية متفرقة

  • 05 أكتوبر 2026
  • 22:12
تبدل مفاجئ بأجواء الأردن الثلاثاء انخفاض الحرارة وزخات مطرية متفرقة

خبرني - يطرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة يوم الثلاثاء، لتسود اجواء خريفية لطيفة الحرارة بوجه عام، وسط تبدل مفاجئ في المنظومة الجوية مقارنة بالايام الماضية التي شهدت دفئا واستقرارا عاما.

وتترافق هذه التغيرات مع تزايد تدفق كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، مما يهيئ الفرصة لهطول زخات متفرقة من الامطار في اجزاء من المملكة، مع تركز هذه الفرص على فترات في المناطق الجنوبية والشرقية، في حين تميل الاجواء الى الاعتدال في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة.

انخفاض درجات الحرارة وفرص زخات الامطار
وتسجل درجات الحرارة العظمى تراجعا ملحوظا لتصل في العاصمة عمان والمرتفعات الجبلية الى اوائل العشرينيات مئوية نهارا، في حين تهب رياح معتدلة السرعة تنشط احيانا وتؤدي الى اثارة الغبار والاتربة في المناطق الصحراوية والبادية والسهول الشرقية.

وتشير مخرجات النماذج العددية لادارات الارصاد الى ان فرص الزخات المطرية تاتي نتيجة امتداد لحالة من عدم الاستقرار الجوي المؤقتة، ما يستدعي الحذر من تشكل الضباب الصباحي او تدني مدى الرؤية الافقية على الطرق الخارجية الصحراوية.

تحذيرات من الفوارق الحرارية والبرودة ليلا
ومع ساعات المساء والليل، تتناقص كميات الغيوم تدريجيا وتتحول الاجواء الى مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول، حيث تقترب درجات الحرارة الصغرى من حاجز 13 الى 15 درجة مئوية، ما يستدعي ارتداء ملابس خريفية دافئة خاصة للاطفال وكبار السن.

وحذرت الجهات المختصة من تزايد مخاطر الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا الموسمية نتيجة الفوارق الحرارية الحادة بين ساعات النهار والليل، داعية السائقين ومستخدمي الطرق الى الانتباه وتجنب السرعات العالية اثناء هطول الامطار خشية الانزلاقات المفاجئة.

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