إنجاز طبي أردني في جراحة المخ والأعصاب على يد الدكتور حمزة الخوالدة

في إنجاز طبي يضاف لسجل جراحة المخ والأعصاب وقاع الجمجمة في الأردن، نجح الدكتور حمزة الخوالدة وفريقه الطبي في استئصال كيس سحائي (كيس عنكبوتي) من منطقة الغدة النخامية لمريض كان يعاني من صداع مزمن واضطرابات في الرؤية.

وتكمن صعوبة العملية في موقع الكيس الحساس، حيث تقع الغدة النخامية في منطقة السرج التركي في عمق الدماغ، محاطة بالعصب البصري والشريان السباتي ومراكز التحكم الهرموني في الجسم، مما يجعل أي تدخل جراحي محفوفاً بخطر فقدان البصر أو حدوث خلل هرموني دائم.

وأجريت العملية باستخدام تقنية المنظار المتقدم عبر الأنف والجيب الوتدي (Endoscopic Transsphenoidal Approach)، دون الحاجة لفتح الجمجمة، وهي تقنية حديثة تقلل من المضاعفات وتسرع من فترة التعافي.

وأكد الدكتور الخوالدة أن العملية تكللت بالنجاح، حيث تم استئصال الكيس بالكامل مع الحفاظ على سلامة الغدة النخامية والعصب البصري، وغادر المريض المستشفى بحالة عامة مستقرة وتحسن ملحوظ في النظر والصداع، دون تسريب للسائل الشوكي أو الحاجة لعلاج هرموني دائم.

ويعد هذا النوع من العمليات من الجراحات النادرة والدقيقة على مستوى المنطقة، حيث كانت تتطلب سابقاً جراحات كبرى بفتح الجمجمة ونسب مضاعفات عالية.

هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي تشهده جراحة المناظير العصبية في الأردن، وقدرة الكفاءات الطبية الأردنية على التعامل مع الحالات المعقدة وفق أحدث المعايير العالمية…