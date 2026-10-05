هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تطلع على تطورات مشروع اليورانيوم الأردني

زار فريق من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعاد شركة تعدين اليورانيوم الأردنية ،

بهدف الاطلاع على أنشطة الشركة والتقدم المحرز في تطوير مشروع اليورانيوم الأردني.

وقدم مدير عام شركة تعدين اليورانيوم الأردنية الأستاذ الدكتور محمد الشناق عرضاً تناول مراحل تطور مشروع اليورانيوم الأردني، بدءاً من أعمال الاستكشاف والتنقيب وتقدير المصادر، مروراً ببرامج البحث والتطوير والاختبارات المخبرية والريادية وتطوير عمليات معالجة واستخلاص اليورانيوم، وصولاً إلى المرحلة الحالية من تطوير المشروع.

كما استعرض الدكتور الشناق أبرز الإنجازات الفنية التي حققتها الشركة والقدرات والخبرات الوطنية التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى خطط الشركة المستقبلية لتنفيذ الأعمال والدراسات الفنية اللازمة لإعداد دراسة الجدوى البنكية (Bankable Feasibility Study – BFS)، باعتبارها إحدى المراحل الرئيسة في مسار تطوير المشروع نحو الإنتاج التجاري.

وعقب العرض، قام الفريق بجولة ميدانية في مرافق الشركة، شملت المختبرات الفنية والمصنع الريادي لإنتاج الكعكة الصفراء، حيث اطلع أعضاء الفريق على الأنشطة البحثية والتطويرية والتحليلية التي تنفذها كوادر الشركة، وعلى مراحل معالجة خامات اليورانيوم وعمليات الاستخلاص والتنقية وإنتاج الكعكة الصفراء، إلى جانب الإجراءات المتبعة في مجالات السلامة والأمان والرقابة البيئية والإشعاعية.

وأعرب أعضاء الفريق عن اعتزازهم بما حققته شركة تعدين اليورانيوم الأردنية من إنجازات وتقدم ملموس في مجالات البحث والتطوير وبناء الخبرات والقدرات الوطنية، مشيدين بالنهج العلمي والممنهج الذي تتبعه الشركة في تطوير المشروع، وبالجهود التي تبذلها كوادرها الوطنية.

كما أشاد فريق هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بخطط الشركة للمرحلة المقبلة، وبالأعمال التي تعتزم تنفيذها لاستكمال المتطلبات الفنية اللازمة لدراسة الجدوى البنكية وصولاً إلى تقييم متكامل للمشروع تمهيداً للانتقال نحو مرحلة الإنتاج التجاري.

وأكد الجانبان خلال الزيارة أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين شركة تعدين اليورانيوم الأردنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في مختلف مراحل تطوير المشروع، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية الوطنية، وبما ينسجم مع المتطلبات والمعايير ذات الصلة وأفضل الممارسات الدولية في مجال تعدين ومعالجة اليورانيوم.

وضم فريق هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

كل من زاهرة طبيبات، نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وامين عام الهيئة المفوض وفاء بخيت و المفوض م. أحمد عبابنة، إلى جانب عدد من مدراء الهيئة والموظفين المختصين في مجالات الأمن والأمان النووي والرقابة ذات العلاقة