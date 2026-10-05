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«غوغل» تقلص الاستخدام المجاني لـ«جيميناي».. نموذج واحد لغير المشتركين

  • 05 أكتوبر 2026
  • 21:04
غوغل تقلص الاستخدام المجاني لـجيميناي نموذج واحد لغير المشتركين

خبرني - تعتزم شركة «غوغل»، اعتبارًا من 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تقليص نطاق الوصول المجاني إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن خدمة «جيميناي».

وبموجب التغيير، سيقتصر وصول المستخدمين غير المشتركين في الخطط المدفوعة على نموذج «Flash-Lite»، بدلًا من النماذج الثلاثة التي كانت متاحة لهم سابقًا.

وبموجب التغييرات، لن يتمكن مشتركو خطة «Google AI Plus» من استخدام نموذج «Pro»، مع استمرار إتاحة نموذجي «Flash-Lite» و«Flash» لهم، بينما سيحتفظ مشتركو خطتي «Google AI Pro» و«Google AI Ultra» بإمكانية الوصول إلى النماذج الثلاثة.

وفي المقابل، وسّعت «غوغل» إتاحة ميزة «Deep Think» لتشمل مشتركي خطتي «AI Pro» و«AI Ultra»، بعد أن كانت حكراً على مشتركي «Ultra». وتتيح الميزة معالجة المهام المعقدة باستخدام قدرات استدلال متقدمة.

وتأتي هذه التغييرات عقب إطلاق نموذج «Gemini 4 Argon»، في إطار جهود الشركة لتعزيز قدرات خدمات الذكاء الاصطناعي ومنافسة النماذج الأخرى.

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