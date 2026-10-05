الحراسيس يتفقد حرس الحدود شرقي المملكة.. تأكيد على منع التسلل والتهريب

خبرني - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، اليوم الإثنين، إحدى وحدات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

واستمع اللواء الركن الحراسيس، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى إيجاز حول طبيعة الواجبات والمهام التي تنفذها الوحدة، وخططها العملياتية والتدريبية والأمنية، ومستوى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات والظروف، بما يضمن تنفيذ الواجبات الموكلة إليها بكفاءة واقتدار.

وتفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال الزيارة، عددًا من مرافق الوحدة والمواقع التابعة لها على الواجهة الحدودية، واطلع على آلية تنفيذ الواجبات المناطة بها، وأهم الأجهزة والمعدات المستخدمة في حماية الحدود والحفاظ على أمن المملكة، مؤكدًا ضرورة المحافظة على جاهزيتها وكفاءتها العملياتية.

وفي ختام الزيارة، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الدور الذي تضطلع به وحدات حرس الحدود، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي يشهدها الإقليم، مشددًا على أهمية توظيف الإمكانات والمعدات اللازمة لتعزيز أمن الحدود، ومنع جميع أشكال التسلل والتهريب عبر الحدود، والحفاظ على أمن المملكة وسلامة أراضيها.