طريق السلط الدائري يعود إلى الواجهة.. عطاء جديد لاستكمال المشروع

خبرني - أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، أن الوزارة تمضي في استكمال مشروع طريق السلط الدائري، باعتباره أحد المشاريع المهمة لتحسين انسيابية الحركة المرورية وخدمة مدينة السلط والمناطق المحيطة بها.

وقال أبو السمن إن استكمال الطريق يعزز الربط بين شبكة الطرق الرئيسية ويخفف الضغط المروري عن المناطق الداخلية، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ المشاريع ذات الأولوية وفق الخطط والمخصصات المتاحة، بما يرفع كفاءة البنية التحتية ويحسن السلامة المرورية.

وطرحت الوزارة عطاء تنفيذ وإنجاز الأعمال الترابية والعبارات للجزأين الثالث والرابع من المرحلة الأولى لطريق السلط الدائري، فيما يجري حاليا استكمال إجراءات إحالة العطاء.

ويبلغ طول المقطع المشمول بالعطاء نحو 1.02 كيلومتر، وتشمل الأعمال الحفريات والطمم، والأعمال الهيدرولوجية، وإنشاء العبارات الصندوقية، فيما يبلغ طول الأجزاء المتبقية من الطريق، وفق المخططات المعتمدة، نحو 8 كيلومترات.

وكانت الوزارة قد أنجزت الجزء الأول من طريق السلط الدائري بطول نحو 8.1 كيلومتر، من بداية الطريق عند طريق عمان–العارضة وحتى تقاطع جامعة البلقاء التطبيقية، كما أنجزت الجزء الثاني بطول يقارب 7 كيلومترات وصولا إلى ما بعد تقاطعه مع طريق وادي شعيب.

وأكد أبو السمن مواصلة العمل على استكمال أجزاء الطريق على مراحل، بما يعزز كفاءة شبكة الطرق في محافظة البلقاء ويسهم في تسهيل حركة المواطنين وخدمة التجمعات السكانية والأنشطة الاقتصادية على امتداد مسار المشروع.