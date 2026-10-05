الأردن يتصدر المشهد العربي في الأمن السيبراني للمرة الثانية على التوالي

احمد شادي شفيق عبيدات



خبرني - حقق فريق أردني من جامعه الاميرة سمية للتكنولوجيا المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة العربية للأمن السيبراني للمرة الثانية على التوالي، ليواصل الأردن تصدره للمشهد العربي وشمال أفريقيا في مجال الأمن السيبراني، ويؤكد مجددًا قدرة الكفاءات الأردنية الشابة على المنافسة والوصول إلى القمة في واحد من أكثر القطاعات التقنية أهمية حول العالم.

وشهدت التصفيات مشاركة 319 فريقًا من مختلف الدول، تأهل منها أفضل 12 فريقًا إلى المرحلة النهائية، قبل أن يتمكن الفريق الأردني من انتزاع المركز الأول والتتويج بالميدالية الذهبية، محافظًا بذلك على اللقب للعام الثاني على التوالي.

ويمثل هذا الإنجاز مجموعة من الشباب الأردنيين الذين حملوا اسم الأردن إلى القمة، وهم:

* أحمد عبيدات

* زياد الشريف

* باسل طهبوب

* مهند الحمود

* هاشم العقيلي

وفي تصريح للفريق عقب التتويج، أعرب أعضاء الفريق عن اعتزازهم بهذا الإنجاز، مؤكدين أن الحفاظ على المركز الأول للعام الثاني على التوالي يمثل ثمرة للعمل الجماعي والاستعداد المستمر.

وقال أعضاء الفريق:

“أن نقف في المركز الأول للمرة الثانية على التوالي ونحن نحمل اسم الأردن هو شعور يصعب وصفه. هذه الميدالية تعني لنا الكثير، ليس فقط لأنها ثمرة جهد وتدريب طويل، وإنما لأنها تمثل الأردن والشباب الأردني في هذه المنافسة. دخلنا البطولة بطموح الفوز، وخرجنا منها ونحن أكثر إيمانًا بقدرتنا على التطور والمنافسة. نهدي هذا الإنجاز لكل أردني، ونتمنى أن يكون دافعًا لشباب آخرين ليخوضوا هذا المجال ويحققوا إنجازات أكبر.”

ويأتي هذا الإنجاز ليضاف إلى سلسلة النجاحات الأردنية المتنامية في مجال الأمن السيبراني، وليعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الكفاءات الأردنية الشابة في هذا القطاع الحيوي، الذي يشهد نموًا متسارعًا على المستوى العالمي.

مبارك للأردن، قيادةً وشعبًا، ولشبابه هذا الإنجاز المشرف، ومبارك للفريق الذي رفع راية الوطن وكتب إنجازًا جديدًا في سجل الأمن السيبراني الأردني.