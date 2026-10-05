بعد اتهامه في قضية المخدرات.. تفاصيل إخلاء سبيل «دكتور فود» بكفالة

خبرني - إخلاء سبيل «دكتور فود» بكفالة أعاد قضية صانع المحتوى اللبناني جورج ديب إلى الواجهة، وسط استمرار التحقيقات في اتهامات بالمخدرات.

عادت قضية صانع المحتوى اللبناني الشهير جورج حنا ديب، المعروف باسم «دكتور فود»، إلى الواجهة مجددًا، بالتزامن مع أنباء عن إخلاء سبيله في القضية المقامة ضده من طليقته، المعروفة باسم «شروق صن شاين»، بعد دفع كفالة مالية، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن «دكتور فود» لا يزال خاضعًا للتحقيق في ملف آخر منفصل، يرتبط باتهامه بتصنيع المخدرات والاتجار فيها وتهريبها إلى الخارج، بعدما كانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في أغسطس/ آب توقيفه تنفيذًا لمذكرتي إلقاء قبض وتوقيف.

تعود بداية القصة إلى فبراير/ شباط 2024، عندما نشرت زوجته آنذاك مقطع فيديو اتهمته خلاله بالخيانة، لتتوالى بعد ذلك التطورات بين الطرفين، وصولًا إلى قضايا وتحركات قضائية.

ووفق حيثيات الاتهام، ضبطت عناصر من جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي مواد غذائية ومنتجات مصنعة تحتوي على المخدرات في معامل تابعة لـ«دكتور فود».

وتصدر اسم صانع المحتوى اللبناني الشهير المشهد في لبنان عقب مداهمة منزله في بلدة رحبة بمنطقة عكار شمالي البلاد، ضمن الإجراءات المرتبطة بالملف القضائي.

جاءت عملية التوقيف بناءً على إشارة من النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، بعد فترة من الملاحقة القضائية المرتبطة بملف المخدرات، الذي صدر فيه حكم غيابي بحق المؤثر اللبناني الذي يتابعه الملايين عبر منصة «تيك توك».

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في أغسطس/ آب توقيف جورج حنا ديب، المعروف بـ«دكتور فود»، تنفيذًا لمذكرتي إلقاء قبض وتوقيف، على خلفية الملف المتعلق بالمواد المخدرة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن إخلاء سبيله بكفالة في القضية التي أقامتها طليقته لا يعني انتهاء الملف الآخر، إذ تستمر التحقيقات المتعلقة بالاتهامات المنفصلة الخاصة بتصنيع المخدرات والاتجار فيها وتهريبها إلى الخارج.

حفل شروق صن شاين بعد الانفصال

وجاء اعتقال «دكتور فود» بعد ساعات من احتفال باذخ أقامته زوجته السابقة شروق بمناسبة انفصالها عنه، عقب حملة إعلانية واسعة للحفل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت تقارير إعلامية أن سعر بطاقة حضور الاحتفال بلغ 100 دولار، في وقت حظي فيه الانفصال بين الطرفين باهتمام واسع عبر منصات التواصل، خاصة بعد ظهور شروق في مقاطع ومنشورات مرتبطة بالمناسبة.

وبذلك عاد اسم «دكتور فود» إلى الواجهة من جديد، في ظل تطورات القضية التي أقامتها طليقته من جهة، واستمرار الإجراءات والتحقيقات في ملف المخدرات المنفصل من جهة أخرى.