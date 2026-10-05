حقيقة وفاة الفنان المصري سامح حسين

خبرني - أثار تداول شائعة وفاة الفنان سامح حسين حالة من القلق بين جمهوره خلال الساعات الماضية، بعدما انتشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يخرج الفنان بنفسه لينفي ما تردد ويؤكد أنه بخير.

سامح حسين ينفي شائعة وفاته

حرص سامح حسين على طمأنة جمهوره من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، حيث وجه رسالة قصيرة حسم بها الجدل بشأن حالته الصحية.

وقال الفنان: «أنا بخير يا جماعة»، مؤكدًا بذلك عدم صحة ما تم تداوله بشأن وفاته، ومطمئنًا جمهوره ومحبيه بعد انتشار الشائعة على نطاق واسع.

وجاءت الشائعة عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها سامح حسين خلال الفترة الماضية، والتي استدعت دخوله المستشفى وخضوعه للرعاية الطبية، ما جعل أخباره الصحية محل اهتمام ومتابعة من الجمهور.

سامح حسين يعود إلى منزله بعد الوعكة الصحية

وكان سامح حسين قد أعلن في وقت سابق خروجه من المستشفى وعودته إلى منزله بعد قضاء عدة أيام تحت الرعاية الطبية.

ووجه الفنان رسالة شكر إلى جمهوره وكل من حرص على دعمه والسؤال عنه خلال فترة مرضه، مؤكدًا أن الدعوات والرسائل والاتصالات التي تلقاها كان لها أثر كبير في رفع معنوياته.

وكتب سامح حسين: «الحمد والشكر لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.. بعد أيام صعبة عشتها في المستشفى، الحمد لله رجعت البيت».

كما أعرب عن امتنانه للدعم الذي تلقاه من جمهوره، مؤكدًا أن مشاعر الحب والدعاء التي وصلت إليه خلال وجوده في المستشفى كانت مصدر دعم حقيقي له.

وأضاف: «كل كلمة دعاء، وكل رسالة، وكل اتصال، وكل مشاعر حب وصلتني وأنا في المستشفى، كانت بالنسبة لي سند حقيقي وأثرت في وجداني بشكل لا يمكن أقدر أوصفه».

واختتم سامح حسين رسالته بتوجيه الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليه، مؤكدًا تقديره الكبير لمحبة الجمهور ومساندته خلال فترة مرضه.