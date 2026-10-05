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فانس: لا دليل قاطع على علاقة إيران بواقعة «فلاي دبي»

  • 05 أكتوبر 2026
  • 19:15
فانس لا دليل قاطع على علاقة إيران بواقعة فلاي دبي

خبرني - أجاب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على سؤال: هل توجد علاقة بين إيران وواقعة طائرة "فلاي دبي"؟

وقال فانس، الإثنين في تصريحات للصحفيين قبل مغادرته على متن رحلة متجهة إلى ألاسكا إنه لم يرَ حتى الآن أي دليل قاطع على تورط إيراني في واقعة طائرة فلاي دبي.

وأضاف فانس "فيما يتعلق بالتورط مع إيران، فهذا أمر أتركه لجون راتكليف (رئيس وكالة المخابرات المركزية) وبعض مسؤولي المخابرات".

وتابع قائلا "لا أريد استباق أي إعلانات في هذا الشأن. إنه بالتأكيد أمر ندرسه، لكنني لا أستطيع القول إنني رأيت أي شيء حاسم حتى الآن".

وتعرضت طائرة تابعة لشركة فلاي دبي لمحاولة تخريبية في رحلتها إلى تل أبيب حيث قام مساعد الطيار بطعن الطيار ومحاولة السيطرة على الطائرة قبل أن يتمكن الركاب من السيطرة على الوضع.

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