المياه: ضبط حفارة تحفر بئر مخالفة في الجفر

خبرني - قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه إن كوادرها في وحدة الرقابة الداخلية والأحواض المائية والمشاغل المركزية، بالتعاون مع مديرية الأمن العام ضبطت حفارة مخالفة في محافظة معان منطقة الجفر أثناء قيامها بحفر بئر مخالف، وذلك ضمن الحملات التفتيشية المستمرة التي تنفذها سلطة المياه في جميع مناطق المملكة، بالتعاون مع الجهات المختصة، في إطار حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه.

وقد جرى ضبط الحفارة والمعدات التابعة لهما، وردم البئر المخالف، وإيداعها لدى مديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه، وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق وتطبيق أحكام القانون بحق المخالفين.