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مستشفى الكندي يحتفل بالعيد الثامن لمسيرة النجاح والتميز

  • 05 أكتوبر 2026
  • 18:53
مستشفى الكندي يحتفل بالعيد الثامن لمسيرة النجاح والتميز

خبرني  - رعى رئيس هيئة المديرين في مستشفى الكندي الدكتور محمد خريس الاحتفال الذي اقامته اللجنة الاجتماعية مؤخرا في بمناسبة العيد الثامن لبدء مسيرة النجاح هذا الصرح الطبي في مركز المؤتمرات الرئيسي . 

وأشاد الدكتور خريس خلال كلمته في هذا الاحتفال بمرور سبع سنوات على بدء مسيرة النجاح بمستشفى الكندي بكوادر المستشفى بفئاتها المختلفة وتقديرا وعرفانا لها التي عملت ولا زالت تعمل على رفعة المستشفى والحرص على تقديم خدمات مثلى للمرضى والارتقاء به للوصول الى العالمية حيث يستقبل مرضاه من ( 75 )  دولة ، والتي ظهرت فيها معادن الرجال وأمانتهم  وانتمائهم وعطائهم طوال مدة عملهم .

وكرم الدكتور خريس الموظفين والموظفات الذين بدأوا مسيرتهم في العام 2020 ولا زالوا على رأس عملهم في المستشفى يعملون بكل كفاءة لخدمة المرضى ، وكذلك تم تكريم الموظفين الذين تم اختيارهم كموظفين مثاليين خلال العام  2025 /2026.

مستشفى الكندي يحتفل بالعيد الثامن لمسيرة النجاح والتميز
مستشفى الكندي يحتفل بالعيد الثامن لمسيرة النجاح والتميز
مستشفى الكندي يحتفل بالعيد الثامن لمسيرة النجاح والتميز
مستشفى الكندي يحتفل بالعيد الثامن لمسيرة النجاح والتميز
مستشفى الكندي يحتفل بالعيد الثامن لمسيرة النجاح والتميز
مستشفى الكندي يحتفل بالعيد الثامن لمسيرة النجاح والتميز
مستشفى الكندي يحتفل بالعيد الثامن لمسيرة النجاح والتميز
مستشفى الكندي يحتفل بالعيد الثامن لمسيرة النجاح والتميز
مستشفى الكندي يحتفل بالعيد الثامن لمسيرة النجاح والتميز
مستشفى الكندي يحتفل بالعيد الثامن لمسيرة النجاح والتميز

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