خاتمان متشابهان يشعلان شائعات زواج جيجي حديد وبرادلي كوبر

خبرني - عادت علاقة عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية جيجي حديد والنجم الأمريكي برادلي كوبر إلى واجهة الاهتمام، بعدما ظهر الثنائي معًا في العاصمة الفرنسية باريس مرتديين خاتمين ذهبيين متشابهين، ما أعاد التكهنات بشأن احتمال زواجهما سرًا.

والتقطت عدسات المصورين صورًا لجيجي حديد، 31 عامًا، وبرادلي كوبر، 51 عامًا، خلال مغادرتهما عشاءً خاصًا في باريس، إلا أن الخاتمين اللذين ظهرا في إصبع البنصر باليد اليسرى لكل منهما سرقا الأنظار.

هل تزوجت جيجي حديد وبرادلي كوبر؟

أثار ظهور الخاتمين تساؤلات واسعة حول ما إذا كان الثنائي قد اتخذ بالفعل خطوة الزواج بعيدًا عن الأضواء، لكن جيجي حديد وبرادلي كوبر لم يعلنا رسميًا حتى الآن عن زواجهما.

وليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الثنائي بخواتم متشابهة، إذ سبق أن لفتا الأنظار خلال وجودهما في باريس في أغسطس الماضي، عندما ظهرا أيضًا بخاتمين ذهبيين.

وبحسب تقارير متداولة، يعود الخاتمان إلى دار المجوهرات الفرنسية Boucheron، إذ ارتدت جيجي خاتم Quatre Radiant Edition Wedding Band، الذي يقدر سعره بنحو 6450 دولارًا، فيما ظهر كوبر بخاتم Godron Pink Gold Wedding Band، الذي يبلغ سعره نحو 2120 دولارًا.

جيجي حديد في أسبوع الموضة بباريس

وتزامن الجدل بشأن حياتها العاطفية مع مشاركة جيجي حديد في أسبوع الموضة بباريس، حيث ظهرت ضمن عرض مجموعة Miu Miu لموسم ربيع وصيف 2027.

وسجلت جيجي مشاركتها الأولى مع العلامة خلال العرض الذي أقيم في قصر إينا تحت عنوان «Here and Now»، واختتمت العرض بإطلالة مزجت بين الطابع الرياضي والتفاصيل الفاخرة.

وارتدت جيجي صديرية رياضية رمادية داكنة بظهر مفتوح، مع تنورة متوسطة الطول منخفضة الخصر مزينة بالخرز والكريستال، واختارت تسريحة ذيل حصان منخفضة ومكياجًا هادئًا.

قصة علاقة جيجي حديد وبرادلي كوبر

بدأت علاقة جيجي حديد وبرادلي كوبر في إثارة الاهتمام خلال عام 2023، بعدما شوهد الثنائي معًا في نيويورك، قبل أن تتكرر لقاءاتهما وظهورهما في مناسبات مختلفة.

ومنذ ذلك الحين، حرص الثنائي على إبقاء جزء كبير من تفاصيل علاقتهما بعيدًا عن وسائل الإعلام، رغم ظهورهما معًا من حين إلى آخر.

وسبق أن تحدثت جيجي حديد عن علاقتها بكوبر في مقابلة مع مجلة Vogue، مؤكدة أهمية الصراحة والتواصل بينهما، إلى جانب وجود شريك قادر على فهم طبيعة الضغوط التي يفرضها العمل والشهرة.

خواتم الزواج تعيد التكهنات

ورغم أن الخاتمين المتشابهين أعادا الحديث عن احتمال زواج جيجي حديد وبرادلي كوبر سرًا، فإن ظهورهما لا يمثل دليلًا قاطعًا على إتمام الزواج.

وتظل حقيقة الأمر غير محسومة إلى حين صدور إعلان رسمي من الثنائي بشأن طبيعة الخاتمين أو تطورات علاقتهما.