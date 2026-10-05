شرط مفاجئ يربك بايرن ميونخ ويعقّد مفاوضات تجديد عقد أوليسيه

خبرني - تستعد إدارة بايرن ميونخ لخوض مفاوضات شاقة وطويلة الأمد، في محاولة لإقناع النجم الفرنسي الشاب مايكل أوليسيه بتجديد عقده، في ظل اهتمام متزايد من أندية أوروبية كبرى، يتقدمها ريال مدريد.

ورغم أن عقد أوليسيه الحالي مع النادي البافاري يمتد حتى يونيو/حزيران 2029، فإنه لا توجد حتى الآن مؤشرات ملموسة على بدء مفاوضات رسمية بشأن تمديده، في وقت كشفت فيه صحيفة "بيلد" الألمانية عن ملفات عدة تثير قلق مسؤولي العملاق البافاري بشأن مستقبل اللاعب.

ويأتي على رأس هذه الملفات موقف أوليسيه نفسه، إذ لم يرسل اللاعب (24 عاما) حتى الآن أي إشارة واضحة بشأن رغبته في الاستمرار مع بايرن ميونخ على المدى البعيد، وهو ما يزيد حالة الترقب داخل النادي.

أما الملف الثاني والأكثر حساسية، فيتعلق بالحديث عن رغبة أوليسيه في إدراج شرط جزائي ضمن عقده الجديد، يسمح له بمغادرة بايرن ميونخ في ظروف محددة.

ويمثل هذا الأمر نقطة خلاف محتملة في المفاوضات، خصوصا أن عقد اللاعب الحالي لا يتضمن أي بند يتيح له الرحيل بهذه الطريقة، وهو ما سيجبر إدارة بايرن على دراسة أي طلب من هذا النوع بعناية قبل اتخاذ موقف نهائي منه.

في المقابل، يبدو بايرن ميونخ مستعدا لمنح أوليسيه راتبا ضخما، إذ يجري الحديث عن عقد جديد يمتد حتى عام 2032، من شأنه أن يرفع الدولي الفرنسي إلى فئة اللاعبين الأعلى أجرا في الفريق، إلى جانب الإنجليزي هاري كين والألماني جمال موسيالا، وفق "بيلد".

وبالتزامن مع ذلك، وضع ماكس إيبرل -عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الشؤون الرياضية في بايرن ميونخ- ما وصفته الصحيفة بـ"مهلة غير رسمية"، إذ يرغب النادي في معرفة موقف أوليسيه وحسمه بحلول صيف العام المقبل، بما يسمح له بالتخطيط لمستقبل الفريق وتفادي الدخول في أزمة متأخرة بشأن عقد اللاعب.

أندية كبرى تترقب

وفي الوقت الذي يحاول فيه بايرن ميونخ تأمين مستقبل أوليسيه، تتابع أندية أوروبية كبرى تطورات المفاوضات عن كثب.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ريال مدريد وليفربول يراقبان وضع اللاعب الفرنسي، وهو ما يرفع درجة الضغط على إدارة بايرن، خصوصا مع تزايد قيمة أوليسيه الفنية داخل الفريق.

وبناء على هذه المعطيات، قد يكون الصيف المقبل حاسما في تحديد مستقبل أوليسيه، إذ سيكون اللاعب مطالبا بحسم موقفه بين الاستمرار مع بايرن ميونخ عبر توقيع عقد جديد، أو فتح الباب أمام إمكانية الرحيل، وسط اهتمام متزايد من كبار القارة الأوروبية.

وكان ريال مدريد قد حاول -وفق تقارير صحفية عدة- التعاقد مع أوليسيه خلال الصيف الماضي، لكن تحرك النادي الإسباني اصطدم برفض قاطع من إدارة بايرن ميونخ، التي تمسكت بخدمات اللاعب وعدَّته أحد العناصر المهمة في مشروع الفريق.

وانضم أوليسيه إلى بايرن ميونخ في عام 2024 قادما من كريستال بالاس، في صفقة بلغت قيمتها 53 مليون يورو (نحو 57 مليون دولار)، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص.

ومنذ انتقاله إلى العملاق البافاري، فرض اللاعب الفرنسي نفسه أحد أبرز العناصر الهجومية في الفريق، بعدما خاض 114 مباراة في مختلف المسابقات، أسهم خلالها في 108 أهداف، بتسجيل 50 هدفا وصناعة 58 تمريرة حاسمة.

كما تُوج أوليسيه مع بايرن ميونخ بخمسة ألقاب، جميعها على الصعيد المحلي، جاءت على النحو التالي:

- الدوري الألماني: لقبان.

- كأس ألمانيا: لقب واحد.

- كأس السوبر الألماني: لقبان.

ومع استمرار الغموض بشأن موقفه، يبدو أن مستقبل أوليسيه سيكون أحد الملفات الساخنة داخل بايرن ميونخ خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول أندية بحجم ريال مدريد وليفربول على خط المنافسة.