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تقرير: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية جديدة محتملة في إيران

  • 05 أكتوبر 2026
  • 18:34
تقرير الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية جديدة محتملة في إيران

خبرني - قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عملية عسكرية جديدة محتملة ضد إيران، بعد انتهاء عملية "زئير الأسد"، سواء بمشاركة الجيش الأميركي أو بشكل مستقل.

وبحسب الصحيفة، فإن جيش الاحتلال لا يكتفي بما حققه خلال العملية الأخيرة، وبدأ إعداد خطط لعملية أخرى في الساحة الإيرانية، مع استمرار التنسيق الاستخباراتي والعملياتي الوثيق بين جيش الاحتلال والجيش الأميركي.

وأشارت إلى وجود ضباط أميركيين في "إسرائيل" وضباط إسرائيليين في الولايات المتحدة، فيما يجري في الوقت ذاته الاستعداد لتنفيذ عملية مستقلة إذا اقتضت الحاجة.

وأضافت الصحيفة أن جيش الاحتلال يستعد للعمل بصورة استباقية، أو ردا على احتمال إطلاق إيران النار على "إسرائيل"، إذا خلصت إلى أن ذلك قد يساعدها على الخروج من حالة الحصار.

ورأت أن احتمال تنفيذ "إسرائيل" أو الولايات المتحدة تحركا عسكريا قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية ليس مرتفعا، لكنها أشارت إلى أن إيران قد تتخذ خطوات لا تخدم مصالح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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