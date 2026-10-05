ياسمين صبري عن شيرين عبدالوهاب: «كانت وش الخير عليا»

خبرني - استعادت الفنانة المصرية ياسمين صبري ذكرياتها مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال حديثها عن مسلسل «طريقي»، الذي جمعهما في واحدة من المحطات المبكرة بمشوار ياسمين الفني.

وتحدثت ياسمين صبري، خلال تصريحات تلفزيونية، عن تجربتها مع شيرين عبد الوهاب، مؤكدة أن العمل لا يزال يحمل لها ذكريات خاصة، لما مثله من خطوة مهمة في بداية مسيرتها.

وقالت ياسمين صبري عن شيرين عبد الوهاب: «كانت وش الخير عليّا في مسلسل طريقي»، في إشارة إلى الأثر الإيجابي الذي تركته التجربة في مشوارها الفني.

كما أعربت ياسمين صبري عن سعادتها بعودة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنية، مؤكدة أنها تفتقدها وتتمنى لها استمرار النجاح خلال الفترة المقبلة.

ويعد مسلسل «طريقي» من أبرز الأعمال التي جمعت ياسمين صبري وشيرين عبد الوهاب، كما مثل تجربة شيرين الأولى في الدراما التلفزيونية.

وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب شيرين عبد الوهاب وياسمين صبري كل من باسل خياط وسوسن بدر ومحمد ممدوح.

ودارت أحداث العمل حول فتاة تسعى إلى تحقيق حلمها في الغناء رغم ما تواجهه من عقبات وضغوط، لتقدم شيرين من خلاله تجربة تمثيلية مختلفة إلى جانب حضورها الغنائي.

أما بالنسبة إلى ياسمين صبري، فشكل «طريقي» واحدة من التجارب المبكرة التي سبقت اتساع حضورها في الدراما والسينما المصرية.

وواصلت ياسمين بعد المسلسل تقديم عدد من الأعمال التي عززت حضورها الفني، إلا أن تصريحاتها الأخيرة كشفت عن المكانة الخاصة التي لا يزال «طريقي» يحتفظ بها لديها.

وتعكس كلمات ياسمين صبري عن شيرين عبد الوهاب طبيعة الذكريات التي جمعت النجمتين خلال العمل، وارتباط المسلسل بمرحلة مهمة في بداية مشوار ياسمين الفني.