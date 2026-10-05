خبرني - استقبلت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، 2539 طلب استفادة من برنامج دعم التمويل الإسكاني، خلال فترة استقبال الطلبات التي استمرت شهراً، وانتهت في 30 أيلول الماضي.

وقالت المؤسسة، إن البرنامج يهدف لتمكين الأسر الأردنية محدودة الدخل من الحصول على تمويل سكني مدعوم لغايات شراء أو إنشاء أو توسعة وحدة سكنية، من خلال الجهات التمويلية المعتمدة.

وأضافت أنها باشرت دراسة طلبات الاستفادة المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، من خلال لجان مختصة شكلت لهذه الغاية، تشمل لجنة الفرز، ولجنة التأهيل، ولجنة التدقيق والمراقبة والإشراف، بهدف دراسة الطلبات وفرزها وتدقيقها والتحقق من مدى استيفائها للشروط والمعايير المعتمدة.

وأكدت المؤسسة أن الإجراءات المتبعة تستهدف التعامل مع جميع الطلبات بصورة منظمة وشفافة، وفق أسس ومعايير واضحة ومعتمدة، واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وكان مجلس الوزراء وافق على تقديم الدعم للأسر ذات الدخل المحدود المستهدفة ضمن "دراسة تطوير برنامج دعم التمويل الإسكاني"، بهدف تمكينها من الحصول على سكن ملائم بأسعار مخفضة وأقساط ميسرة، من خلال برامج المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

ويستهدف البرنامج دعم 1000 أسرة على مدى 4 سنوات، بواقع 250 أسرة سنويا، وفقا للأسس والمعايير والإجراءات المعتمدة.