روبيو: سحب قاذفات B-1 من بريطانيا لا يرتبط مباشرة بحادثة الأسبوع الماضي

خبرني - قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن وزارة الحرب الأمريكية تعيد باستمرار توزيع الموارد حسب الحاجة، تعليقاً على سحب واشنطن قاذفات B-1 من قاعدة "فيرفورد" البريطانية.

وأوضح روبيو أنه لا يربط بشكل مباشر بين حادثة الأسبوع الماضي وهذا الإجراء، مضيفا أن السلطات البريطانية أبدت تعاونا كبيرا بهذا الشأن.

وكانت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) قد أكدت الأحد أن جميع القاذفات المنتشرة في قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني عادت إلى قواعدها الأصلية في الولايات المتحدة. وبحسب موقع "ديفنس نيوز"، كانت 12 قاذفة من طراز B-1 متمركزة في القاعدة، واستُخدمت في استهداف إيران.

وجاء السحب بعد نحو أسبوع من توقيف السلطات البريطانية خمسة رجال في 27 سبتمبر، للاشتباه في تخطيطهم لزرع متفجرات قرب القاعدة، وفق قناة الجزيرة. وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، الأربعاء، إن لدى بلاده مؤشرات قوية على تورط إيران في المخطط المشتبه به.

وكان روبيو قد أشار سابقا إلى وجود يد أجنبية في القضية. في المقابل، استدعت طهران السفير البريطاني لديها احتجاجا على تلك الاتهامات.

وكانت بريطانيا قد سمحت لواشنطن في مارس باستخدام القاعدة في عمليات دفاعية محددة ضد إيران، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وتقع القاعدة على بعد نحو 160 كيلومترا غرب لندن.