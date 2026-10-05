*
الاثنين: 05 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إعادة تعيين آبيي أحمد رئيسا لوزراء إثيوبيا

  • 05 أكتوبر 2026
  • 17:55
إعادة تعيين آبيي أحمد رئيسا لوزراء إثيوبيا

خبرني  - أعاد البرلمان في إثيوبيا تعيين آبيي أحمد رئيسا للوزراء، الاثنين،، بعد الفوز الساحق الذي حققه حزبه في انتخابات حزيران.

وأعلن الرئيس الجديد للبرلمان أحمد شيدي في جلسة متلفزة "يُعيَّن آبيي أحمد رئيسا لوزراء إثيوبيا".

وسيطرت القوات الفيدرالية الإثيوبية على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا بعد انسحاب المسلحين منه، فيما دعت 4 دول مجاورة خلال قمة في مصر إلى تسوية النزاعات الإقليمية بـ"الحلول السياسية والسلمية".

ودخلت القوات الفيدرالية ميكيلي السبت من دون قتال، بعد انسحاب سلطات المسلحين. وآزرت الجيش "قوة السلام في تيغراي"، وهي قوة مسلحة محلية مشكلة من منشقين عن جبهة تحرير تيغراي المسلحة باتوا يوالون سلطة رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

روبيو: سحب قاذفات B-1 من بريطانيا لا يرتبط مباشرة بحادثة الأسبوع الماضي
روبيو: سحب قاذفات B-1 من بريطانيا لا يرتبط مباشرة بحادثة الأسبوع الماضي
  • 2026-10-05 18:14
الحكومة البريطانية تعلق على سحب المقاتلات الاستراتيجية الأمريكية من قاعدة (فيرفورد)
الحكومة البريطانية تعلق على سحب المقاتلات الاستراتيجية الأمريكية من قاعدة (في...
  • 2026-10-05 18:01
لماذا تدفن الجيوش طائراتها داخل الخرسانة؟
لماذا تدفن الجيوش طائراتها داخل الخرسانة؟
  • 2026-10-05 17:58
رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى انتخابات مبكرة
رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى انتخابات مبكرة
  • 2026-10-05 17:56
القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على باب المندب
القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على باب المندب
  • 2026-10-05 17:52
اعتقال أمريكية بتهمة التجسس على نجل رئيس تايوان لحساب الصين
اعتقال أمريكية بتهمة التجسس على نجل رئيس تايوان لحساب الصين
  • 2026-10-05 16:34