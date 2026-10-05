القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على باب المندب

خبرني - أعلنت القوات الحكومية اليمنية، الاثنين، السيطرة على مضيق باب المندب ومطار ذوباب غربي محافظة تعز، ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقتها الحكومة لاستعادة مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، فيما أفادت رويترز بأن القوات الشرعية أحكمت "سيطرة فعلية" على المضيق، مع استمرار القتال في المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد ماجد النزيلي، إن قوات ألوية العمالقة و"درع الوطن" تمكنت من السيطرة على باب المندب ومطار ذوباب، مشيرا إلى قطع الطريق الرابط بين ذوباب والمخا وإحكام السيطرة النارية عليه، وفق ما أوردته مصادر إعلامية نقلا عن بيان للجيش اليمني.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، لرويترز، إن القوات الحكومية المدعومة من السعودية أحكمت فعليا سيطرتها على مضيق باب المندب، مشيرا إلى أن القتال مع الحوثيين لا يزال مستمرا في المنطقة.

وبحسب رويترز، تقدمت القوات الحكومية سريعا على طول الساحل، بدعم جوي سعودي مكثف، وسيطرت على مواقع رئيسية في منطقة ذوباب المطلة على أضيق نقطة من المضيق، فيما قالت ثلاثة مصادر عسكرية ومصدر حكومي للوكالة إن القوات الحكومية سيطرت على أجزاء واسعة من مديرية ذوباب وتعمل على إحكام السيطرة عليها.

وأضاف الإرياني أن القوات العسكرية سيطرت على مهبط ذوباب الجوي، الواقع إلى الداخل قليلا من المضيق، وتمكنت من عزل ما تبقى من عناصر الحوثيين في المنطقة، في حين أفاد مصدر حكومي لرويترز باستمرار القتال في قاعدة عسكرية قريبة من المضيق.

ويمثل باب المندب ممرا مائيا استراتيجيا يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، وتكتسب السيطرة على المناطق الساحلية المطلة عليه أهمية كبيرة بالنسبة لأمن الملاحة والتجارة الدولية.

وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، الاثنين، انطلاق عملية "فجر اليمن" لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي.

وقال العليمي، عبر حسابه على "إكس"، إن إرادة الشعب اليمني وبسالة القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها، وبدعم من الأشقاء والأصدقاء، ستدفع اليمن نحو فجر جديد من الحرية والسلام والاستقرار.

فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء تركي المالكي، أن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر الاثنين في عملية "فجر اليمن".

وأضاف أن التحالف دمر 324 هدفا عالي القيمة منذ انطلاق العملية، مشيرا إلى استمرار توفير الحماية الجوية لمضيق باب المندب والتعامل مع الأهداف المتحركة.