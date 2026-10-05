ذنيبات: مشروع سكة حديد العقبة - معان بقيمة 2.5 مليار دولار

خبرني - قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات محمد ذنيبات، الاثنين، إن مشروع سكة حديد العقبة - الشيدية - معان يشكل أهمية كبرى للأردن والعقبة وشركة الفوسفات، وسيربط العقبة بالموانئ العالمية مستقبلا.

وأضاف ذنيبات أن المشروع، الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار، سيدخل ثقافة استخدام القطار في الأردن، ليس فقط في نقل المعادن والمواد، وإنما أيضا لنقل الركاب مستقبلا.

وأوضح أن الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات تشكل شراكة مهمة للأردن، وهي الجهة التي تتولى أعمال مشروع سكة حديد العقبة - الشيدية - معان.

وأشار ذنيبات إلى أن المشروع يدعم الجانب البيئي، ويخفض الكلف، ويعتبر صديقا للبيئة.

وبيّن أن الطاقة الاستيعابية للمشروع تبلغ 16 مليون طن سنويا، فيما ستبدأ شركة الفوسفات بنقل 13 مليون طن سنويا.

وقال إن المشروع يمثل رؤية مستقبلية واثقة لنهضة اقتصادية واستثمارية ولوجستية شاملة، ويجسد عمق العلاقات التاريخية بين الأردن ودولة الإمارات.

ولفت إلى الدور التنموي الاستراتيجي للمشروع، لا سيما من خلال رفع كفاءة قطاع النقل، وتقليل الكلف التشغيلية، وتطوير آفاق استثمارية جديدة تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل للأردنيين.

وشهد جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الاثنين، وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة - الشيدية – معان، أحد أبرز مشاريع النقل السككي في الأردن.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة نقل منتجات التعدين وخفض كلف النقل، بما يعزز تنافسية الصادرات الأردنية، ويرسخ مكانة ميناء العقبة كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

ومن المتوقع أن ينقل المشروع ضمن مرحلته الأولى قرابة 13 مليون طن فوسفات سنويا من الشيدية إلى العقبة، ويحقق تكاملا مع مشروع ميناء معان البري عبر إتاحة نقل البضائع المختلفة بكفاءة عالية بين العقبة ومعان.

ويعد المشروع جزءا رئيسيا من خطة أوسع لإنشاء مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية، وهو أحد أبرز مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

وتتولى الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات تشييد المشروع وتنفيذه، وهي نتاج شراكة بين مجموعة من الشركات والمؤسسات الأردنية والإماراتية.