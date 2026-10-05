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ذنيبات: مشروع سكة الحديد رؤية مستقبلية لنهضة اقتصادية واستثمارية ولوجستية شاملة

  • 05 أكتوبر 2026
  • 17:45
ذنيبات مشروع سكة الحديد رؤية مستقبلية لنهضة اقتصادية واستثمارية ولوجستية شاملة

خبرني  - قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات محمد ذنيبات، إن المشروع يمثل رؤية مستقبلية واثقة لنهضة اقتصادية واستثمارية ولوجستية شاملة، ويجسد عمق العلاقات التاريخية بين الأردن ودولة الإمارات.

ولفت ذنيبات، الاثنين، إلى الدور التنموي الاستراتيجي للمشروع، لا سيما من خلال رفع كفاءة قطاع النقل، وتقليل الكلف التشغيلية، وتطوير آفاق استثمارية جديدة تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل للأردنيين.

وشهد جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الاثنين، وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة - الشيدية – معان، أحد أبرز مشاريع النقل السككي في الأردن.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة نقل منتجات التعدين وخفض كلف النقل، بما يعزز تنافسية الصادرات الأردنية، ويرسخ مكانة ميناء العقبة كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

ومن المتوقع أن ينقل المشروع ضمن مرحلته الأولى قرابة 13 مليون طن فوسفات سنويا من الشيدية إلى العقبة، ويحقق تكاملا مع مشروع ميناء معان البري عبر إتاحة نقل البضائع المختلفة بكفاءة عالية بين العقبة ومعان.

ويعد المشروع جزءا رئيسيا من خطة أوسع لإنشاء مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية، وهو أحد أبرز مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

وتتولى الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات تشييد المشروع وتنفيذه، وهي نتاج شراكة بين مجموعة من الشركات والمؤسسات الأردنية والإماراتية.

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