البنك العربي يواصل رعايته الذهبية لماراثون عمّان في نسخته السادسة عشرة

خبرني - واصل البنك العربي رعايته الذهبية لماراثون عمّان الدولي 2026 في نسخته السادسة عشرة، والذي نظّمته الجمعية الأردنيّة للماراثونات "Run Jordan". ويأتي هذا الدعم امتداداً لمسيرة البنك كراعٍ رئيسي لهذا الحدث الرياضي منذ عام 2009، انطلاقاً من التزامه المتواصل بتشجيع المبادرات الوطنية التي تركز على تعزيز أنماط الحياة الصحية وتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة والمشاركة في الفعاليات الهادفة لبناء مجتمع أكثر صحة وتكاتفاً.

ويُعد ماراثون عمان من أبرز الفعاليات الرياضية السنوية على مستوى المملكة، حيث شهد هذا العام مشاركة ما يقارب 5,000 متسابق من مختلف الأعمار والفئات، من عدّائين محترفين وهواة، بالإضافة الى مشاركة واسعة من الشباب والعائلات. وتتضمن الفعاليات سباق الماراثون الرئيسي المعتمد دولياً لفئتي الفردي والتتابع، الى جانب سباق نصف الماراثون لفئة الفردي، وسباقات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة الى منافسات سباق الأطفال. ويشكّل الماراثون منصة وطنية لنشر ثقافة الرياضة، وتشجيع ممارسة رياضة الجري، وتعزيز أسلوب حياة صحي، ودعم القضايا المجتمعية والإنسانية مثل حماية البيئة ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعربت الآنسة لينا الكرد، المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات الخيرية، عن تقديرها للتعاون المستمر مع البنك العربي، حيث يشكل دعمه ركيزة أساسية لنجاح الماراثون عاماً بعد عام، ويجسد التزامه الراسخ بتشجيع الرياضة وتعزيز المبادرات المجتمعية والإنسانية.

يُذكر أن البنك العربي يواصل تبني ودعم العديد من المبادرات في إطار مسؤوليته المجتمعية، ويأتي دعمه المستمر لماراثون عمّان ليجسد رؤيته في جعل الرياضة جزءاً من نمط الحياة، مع إبرازه للجانب السياحي والحضاري للعاصمة عمّان عبر حدث أصبح من أبرز الفعاليات الوطنية السنوية.