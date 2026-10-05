محمد عساف يلغي بقية جولته بأمريكا بعد موقفه بشأن المخيمات.. ما القصة؟

خبرني - أثار إعلان الفنان الفلسطيني محمد عساف إلغاء بقية حفلات جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية تساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار مقطع مصور من إحدى حفلاته الأخيرة ظهر فيه متفاعلا مع حديث أحد الحضور بشأن المخيمات الفلسطينية.

وأعلن عساف، في مقطع مرئي نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، إلغاء الحفلات المتبقية من جولته في الولايات المتحدة، مرجعا القرار إلى خلافات تنظيمية بين المتعهد والجهة المنظمة وظروف خارجة عن إرادته، مؤكدا التزامه بالاتفاقيات وحرصه على استكمال الجولة ولقاء جمهوره.

وأوضح الفنان الفلسطيني أنه تلقى إخطارا يفيد بعدم إمكانية إقامة الحفلات المتبقية، معربا عن أسفه واعتذاره للجمهور الذي حجز تذاكره وانتظر لقاءه.

وأكد عساف التزامه بلقاء جمهوره واستكمال جميع الحفلات المتفق عليها، مبديا أسفه لإنهاء الجولة بهذه الطريقة، وقال "أعتذر من كل شخص حجز وانتظر وكان يتطلع للقائنا، أتمنى أن نلتقي قريبا في جولة جديدة تليق بمحبتكم وثقتكم، محبتي وتقديري لكم دائما".

وجاء الإعلان عن إلغاء الجولة بعد حفله الأخير في الولايات المتحدة، الذي شهد تفاعلا مع الجمهور، وتحدث خلاله عساف عن هويته الفلسطينية وارتباطه بالمخيمات، ردا على حديث أحد الحاضرين.

وخلال الحفل، قال عساف "أنا ابن المخيمات، لكن فلسطيني الأصل"، وذلك بعدما طلب أحد الحضور توجيه تحية إلى المخيمات، في موقف انتشر لاحقا على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعاد مدونون وناشطون تداول المقطع، وربط بعضهم بين ما جرى خلال الحفل وإعلان إلغاء بقية الجولة الأمريكية، متسائلين عما إذا كان الموقف قد لعب دورا في القرار، رغم أن عساف أوضح في إعلانه أن الإلغاء جاء بسبب خلافات تنظيمية وظروف خارجة عن إرادته.

وفسر بعض المتابعين حديث عساف بأنه تأكيد على أن الهوية الفلسطينية، في نظره، تتجاوز التقسيمات المرتبطة بالمناطق أو المخيمات، مشيرين إلى عبارته بأن ما يجمع الفلسطينيين هو فلسطين.

في المقابل، حملت منشورات أخرى قراءة مختلفة للمشهد، إذ رأى أصحابها أن تصريحات عساف جاءت ردا على حديث أحد الحضور، وأن حديثه عن المخيمات جاء في سياق تأكيد هويته الفلسطينية، وليس تعليقا على أي جهة بعينها.

وركز آخرون على توقيت انتشار المقطع بالتزامن مع إعلان إلغاء الحفلات المتبقية، وهو ما فتح باب التكهنات حول وجود علاقة بين الحدثين، رغم أن عساف لم يشر في إعلانه إلى أن موقفه خلال الحفل كان سببا في إلغاء الجولة.

يُذكر أن جولة محمد عساف الغنائية في أمريكا الشمالية انطلقت من مدينة تورنتو الكندية، قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة، حيث أحيا عددا من الحفلات.

وكان من المقرر أن تستمر الجولة حتى ختامها في بورتوريكو يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لكن قرار الإلغاء شمل المحطات المتبقية التي كان من المقرر أن تشمل ولايات أمريكية عدة، بينها تكساس وأريزونا وكاليفورنيا.