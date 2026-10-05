الاردن.. توصيل 129 ألف طلب أدوية إلى منازل المرضى منذ بداية العام 

خبرني - بلغ عدد طلبات الأدوية الشهرية التي جرى توصيلها إلى منازل المرضى عبر تطبيق "حكيمي" منذ بداية العام الحالي، 128 ألفا و901 طلب بمعدل 10 آلاف و800 طلب شهريا.

وقالت شركة الحوسبة الصحية، في بيان لها الاثنين، إن هذه الخدمة تتيح للمرضى طلب أدويتهم الشهرية عبر التطبيق وتوصيلها إلى منازلهم في جميع المحافظات، مبينة أنها متاحة في 424 منشأة تابعة لوزارة الصحة و15 منشأة تابعة للخدمات الطبية الملكية، مقابل رسوم رمزية، مع إمكانية الدفع إلكترونيا عبر بوابة الدفع الإلكتروني.

وبلغ عدد مستخدمي التطبيق، أكثر من 950 ألف مستخدم مسجل، بينما بلغ عدد طلبات مواعيد المتابعة المسجلة عبر الخدمة 21634 طلباً، بما يسهم في تسهيل إجراءات طلب المواعيد.

ويتيح تطبيق "حكيمي" للمستخدم الاطلاع على المعلومات الصحية الواردة في الملف الطبي الإلكتروني، بما يشمل الأدوية الحالية، والمطاعيم، وسجل الحساسية، ونتائج الفحوصات المخبرية، وتقارير وصور الأشعة، والعلامات الحيوية، إلى جانب المواعيد الطبية في عيادات الاختصاص لدى المنشآت المطبقة لبرنامج "حكيم" والتابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.

كما يوفر التطبيق الذي أُطلق عام 2021، خدمة طلب مواعيد المتابعة إلكترونياً لدى العيادات التخصصية في منشآت وزارة الصحة المطبقة لبرنامج "حكيم"، دون الحاجة إلى مراجعة المنشأة لتقديم الطلب.