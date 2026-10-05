الاتحاد للقطارات: مشروع سكة حديد العقبة - الشيدية - معان شريان اقتصادي جديد للأردن

خبرني - قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات، والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات شادي ملك، إن مشروع سكة حديد العقبة - الشيدية – معان، ليس مجرد خط للسكك الحديدية، بل شريان اقتصادي جديد يربط موارد الأردن ومراكزه الإنتاجية بميناء العقبة والأسواق العالمية.

وأضاف ملك أن المشروع يعزز تنافسية صادرات الأردن، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار وفرص العمل، ويرسخ مكانة العقبة بوابة استراتيجية للتجارة والنمو.

وشهد جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الاثنين، وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة - الشيدية – معان، أحد أبرز مشاريع النقل السككي في الأردن.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة نقل منتجات التعدين وخفض كلف النقل، بما يعزز تنافسية الصادرات الأردنية، ويرسخ مكانة ميناء العقبة كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

ومن المتوقع أن ينقل المشروع ضمن مرحلته الأولى قرابة 13 مليون طن فوسفات سنويا من الشيدية إلى العقبة، ويحقق تكاملا مع مشروع ميناء معان البري عبر إتاحة نقل البضائع المختلفة بكفاءة عالية بين العقبة ومعان.

ويعد المشروع جزءا رئيسيا من خطة أوسع لإنشاء مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية، وهو أحد أبرز مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

وتتولى الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات تشييد المشروع وتنفيذه، وهي نتاج شراكة بين مجموعة من الشركات والمؤسسات الأردنية والإماراتية.