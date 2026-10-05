الملك وولي عهد أبوظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة - الشيدية – معان

خبرني - شهد جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم الاثنين، وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة - الشيدية – معان، أحد أبرز مشاريع النقل السككي في الأردن.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة نقل منتجات التعدين وخفض كلف النقل، بما يعزز تنافسية الصادرات الأردنية ويرسخ مكانة ميناء العقبة كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

ومن المتوقع أن ينقل المشروع ضمن مرحلته الأولى قرابة 13 مليون طن فوسفات سنويا من الشيدية إلى العقبة، ويحقق تكاملا مع مشروع ميناء معان البري عبر إتاحة نقل البضائع المختلفة بكفاءة عالية بين العقبة ومعان.

ويعد المشروع جزءا رئيسيا من خطة أوسع لإنشاء مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية، وهو أحد أبرز مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

وتتولى الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات تشييد المشروع وتنفيذه، وهي نتاج شراكة بين مجموعة من الشركات والمؤسسات الأردنية والإماراتية.

واستمع جلالة الملك، خلال حفل وضع حجر الأساس، إلى كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات الدكتور محمد ذنيبات، تحدث فيها عن أهمية المشروع الذي يمثل رؤية مستقبلية واثقة لنهضة اقتصادية واستثمارية لوجستية شاملة، ويجسد عمق العلاقات التاريخية بين الأردن ودولة الإمارات.

ولفت إلى الدور التنموي الاستراتيجي للمشروع، لا سيما من خلال رفع كفاءة قطاع النقل، وتقليل الكلف التشغيلية، وتطوير آفاق استثمارية جديدة تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل للأردنيين.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات، والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات المهندس شادي ملك إن المشروع ليس مجرد خط للسكك الحديدية، بل شريان اقتصادي جديد يربط موارد الأردن ومراكزه الإنتاجية بميناء العقبة والأسواق العالمية.

وأضاف أن المشروع يعزز تنافسية صادرات الأردن، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار وفرص العمل ويرسخ مكانة العقبة بوابة استراتيجية للتجارة والنمو.

وجرى في نيسان الماضي توقيع اتفاقيات استراتيجية بين الأردن ودولة الإمارات، تتضمن إنشاء مسارات سككية بطول 360 كم لنقل صادرات الفوسفات والبوتاس من الشيدية وغور الصافي إلى العقبة.

وحضر حفل وضع حجر الأساس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وعدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين.